Saviano, attacco durissimo contro la squadra di serie A: è bufera

Un post Instagram di Roberto Saviano, scrittore e simbolo della lotta alla mafia, ha acceso un dibattito infuocato sia sui social che nel mondo del calcio. Durante la partita di Serie A tra Bologna e Inter, che si è disputata ieri al Renato Dall'Ara, l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha segnato un gol decisivo, ma il vero colpo di scena è arrivato dal noto giornalista.

Il post di Saviano e l’accusa contro la curva dell’Inter

Saviano non si è lanciato solo un'esultanza da tifoso, ma anche in un'accusa pesante che ha scatenato polemiche a livello nazionale. Con una serie di parole forti, Saviano ha messo in discussione l'integrità della Inter e della sua tifoseria, facendo esplodere una tempesta di reazioni che coinvolge tanto il mondo sportivo quanto quello della giustizia sociale.

Inter- Bologna: la reazione della tifoseria e delle istituzioni

Nel bel mezzo dell’incontro Bologna-Inter, con il risultato ancora in bilico, Saviano ha condiviso una storia su Instagram che, pur partendo da un semplice «Gooool!!!», ha rapidamente preso una piega ben più seria. Lo scrittore, noto per il suo tifo per il Napoli, ha visto la sua squadra del cuore trionfare contro il Monza e, nel frattempo, ha commentato il gol di Orsolini con una frase che ha lasciato il segno: ««Un gol», ha scritto infatti Saviano, «contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società – l’Inter – che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra». Queste parole hanno superato il confine della normale rivalità calcistica, assumendo toni ben più gravi. Per molti, la dichiarazione di Saviano non era solo un attacco alla squadra, ma una pesante accusa diretta di connivenza con la criminalità organizzata.

