Sav Trebaseleghe-Savigliano: statistiche, trend e quote A3

La Serie A3 Credem Banca torna protagonista con la sesta giornata del Girone Bianco, che vede impegnate Sav Trebaseleghe e Monge-Gerbaudo Savigliano in un confronto tutto da seguire. Dopo una pausa di quindici giorni, le due squadre scendono in campo sabato 22 novembre alle ore 18 presso il Palasport Polifunzionale di Trebaseleghe, pronte a inseguire punti preziosi in una fase già significativa della stagione.

Due squadre in cerca di riscatto dopo le ultime uscite

Il match tra Sav Trebaseleghe e Savigliano si preannuncia equilibrato e combattuto, con entrambe le formazioni intenzionate a invertire la tendenza delle ultime settimane. I padroni di casa, neopromossi, hanno raccolto una sola vittoria in questa prima parte di campionato, datata 25 ottobre, ma hanno dimostrato grande tenacia disputando ben 21 set, dato che li colloca in vetta tra le squadre più combattive del girone. Il Sav Trebaseleghe ha messo a segno finora 357 punti, altro primato che testimonia la capacità di restare sempre in partita fino alla fine.

Dall’altra parte, Savigliano arriva al confronto dopo aver sfruttato la sosta per recuperare energie e lavorare su alcuni aspetti tattici e fisici che avevano condizionato l’avvio stagionale. Il tecnico Simone Serafini ha potuto inserire a pieno regime il nuovo innesto Paolo Bonola, già protagonista alla prima uscita. La partita è ritenuta fondamentale dallo staff piemontese, che punta a migliorare la continuità di rendimento e a valorizzare quanto di buono visto soprattutto contro Acqui Terme.

Analisi dei dati: numeri e curiosità sulle due formazioni

Le statistiche raccolte in queste prime giornate offrono spunti interessanti:

Sav Trebaseleghe è prima per set disputati (21) e punti realizzati (357).

è prima per set disputati (21) e punti realizzati (357). L’opposto Davide Cester si distingue per essere il miglior realizzatore della Serie A3, con 91 punti messi a terra prima dello stop dell’ultimo turno.

si distingue per essere il miglior realizzatore della Serie A3, con 91 punti messi a terra prima dello stop dell’ultimo turno. La squadra veneta, pur avendo vinto una sola volta, è andata spesso vicino al successo, cedendo solo al tie-break contro Belluno e lottando fino all’ultimo contro Cagliari .

e lottando fino all’ultimo contro . Savigliano ha mostrato una buona reazione nell’ultima gara disputata, pareggiando i numeri con gli avversari ma pagando qualche sbandamento nei momenti chiave.

Un elemento di rilievo è rappresentato dal fatto che questo sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre, rendendo l’evento ancora più interessante dal punto di vista statistico e tecnico.

Quote principali e mercato scommesse: cosa dicono i bookmaker

Le agenzie di scommesse non hanno ancora pubblicato quote dettagliate per il match tra Sav Trebaseleghe e Savigliano, trattandosi di una sfida tra una neopromossa e una formazione in cerca di riscatto. Tuttavia, i dati sulla forma recente e la tenacia delle due squadre fanno prevedere un equilibrio nei mercati principali:

Le quote sul risultato finale potrebbero riflettere la leggera preferenza per i padroni di casa, forti delle prestazioni offensive e della spinta del proprio pubblico.

Il mercato sul numero di set (over/under) è interessante considerando i 21 set già giocati dal Sav Trebaseleghe nelle prime giornate, suggerendo la possibilità di un match tirato e potenzialmente lungo.

In assenza di precedenti, i bookmaker attendono di capire come risponderanno le squadre dopo la sosta, con particolare attenzione agli sviluppi dell’incontro nei primi due set, spesso decisivi nel determinare l’inerzia del match.

Trend numerici e curiosità: tra record e prime volte

La partita tra Sav Trebaseleghe e Savigliano offre diversi spunti curiosi per gli appassionati di statistiche:

La squadra padovana vanta il maggior numero di punti realizzati nel girone, pur essendo ancora in cerca della seconda vittoria stagionale.

L’opposto Cester è stato il miglior terminale offensivo del torneo fino a oggi, segno di una squadra che fa dell’attacco una delle sue armi principali.

è stato il miglior terminale offensivo del torneo fino a oggi, segno di una squadra che fa dell’attacco una delle sue armi principali. Per entrambe le squadre si tratta della prima sfida assoluta, un elemento che aggiunge imprevedibilità all’esito dell’incontro.

Un altro dato da tenere in considerazione è la tendenza delle partite del Sav Trebaseleghe a durare a lungo, con frequenti tie-break e set combattuti, caratteristica che potrebbe replicarsi anche in questa occasione.

In conclusione, la sfida tra Sav Trebaseleghe e Monge-Gerbaudo Savigliano rappresenta un appuntamento di grande interesse per la Serie A3 Credem Banca. Le statistiche, i numeri individuali e di squadra e le possibili evoluzioni del match contribuiscono a rendere questa gara un osservatorio privilegiato per analizzare trend e dinamiche di inizio stagione.