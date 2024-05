Sassuolo in B. La squadra emiliana ha appreso ieri con rammarico la notizia della matematica retrocessione in Serie B per la prossima stagione. Per i neroverdi, si tratta della prima discesa dalla massima divisione italiana nella loro storia, una situazione che preannuncia significative ripercussioni sulla prossima sessione estiva di trasferimenti.

Si prevede una rivoluzione nella rosa del Sassuolo, con i principali senatori pronti a salutare. Tra questi, Gian Marco Ferrari, il capitano di 32 anni, il cui contratto è in scadenza. Quest’anno, Ferrari non è riuscito a replicare le prestazioni delle stagioni precedenti, risentendo delle difficoltà collettive della squadra. Il suo addio appare inevitabile e potrebbe rappresentare un’occasione interessante come rinforzo esperto per alcune squadre della prossima Serie A.

Anche Andrea Consigli, 37 anni, potrebbe essere al passo d’addio. L’estremo difensore, classe 1987, ha mantenuto un livello di affidabilità nonostante la crisi prolungata. Tuttavia, si trova di fronte a una decisione personale importante: continuare a giocare o ritirarsi, magari iniziando una nuova carriera come collaboratore tecnico. Simile la situazione per Gianluca Pegolo, l’altro portiere, che a 43 anni potrebbe decidere di appendere i guanti al chiodo.