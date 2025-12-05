Sassuolo-Fiorentina: statistiche, trend e quote aggiornate

Sassuolo e Fiorentina si preparano a scendere in campo per la quattordicesima giornata di Serie A, in programma sabato 6 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso il MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. La gara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa cercano riscatto dopo le ultime uscite negative, mentre gli ospiti sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Analizziamo dati, statistiche rilevanti e le principali quote offerte dai bookmaker per questo interessante confronto.
Confronto tra le squadre: stato di forma e precedenti storici
Il cammino di Fiorentina e Sassuolo in questa stagione di Serie A si presenta ricco di spunti statistici:
- Fiorentina si trova in fondo alla classifica con 6 punti, senza ancora aver colto una vittoria nelle prime tredici giornate. Nell’ultima partita ha subito una sconfitta per 2-0 in casa dell’Atalanta.
- Sassuolo occupa la decima posizione a quota 17 punti, ma non vince da due turni consecutivi (pareggio casalingo contro il Pisa e sconfitta per 3-0 a Como).
I precedenti tra le due squadre sono 24 (tra Serie A e Serie C2):
- 7 vittorie Sassuolo
- 10 vittorie Fiorentina
- 7 pareggi
Da evidenziare che il Sassuolo segna almeno un gol alla Fiorentina da 13 partite consecutive e in casa va sempre a segno contro la Viola da oltre dieci anni. L’ultima volta senza reti per i neroverdi risale al dicembre 2013.
Analisi delle quote principali: equilibrio nei mercati
Le quote dei principali bookmaker riflettono un grande equilibrio per questa sfida:
|Esito
|Quota Migliore
|Bookmaker
|Vittoria Fiorentina
|2.65
|Netwin
|Vittoria Sassuolo
|2.95
|Netwin, Marathon Bet
|Pareggio
|3.25
|bet365, Goldbet, Snai, altri
Il pareggio a fine primo tempo è una delle opzioni considerate più plausibili, con quote intorno a 2.09-2.10 su vari operatori. Per il mercato Under/Over 2.5 gol, l’Under è proposto a 1.75 mentre l’Over è a 2.10. La giocata “Entrambe le squadre a segno” (Gol) è a 1.82, mentre il “No Gol” sale a 1.99.
Per i risultati esatti il più quotato risulta essere l’1-1 (tra 6.10 e 6.50 a seconda dell’operatore), seguito da 0-1, 1-0 e 1-2 con quote tra 8.50 e 11.50.
Statistiche individuali e curiosità numeriche sui protagonisti
Alcuni dei giocatori chiave da tenere sotto osservazione in questo match:
- Armand Laurienté (Sassuolo): 2 gol e 1 assist in 13 presenze, media voto 6.82. Ha completato 3 dribbling su 16 tentativi.
- Nemanja Matic (Sassuolo): 1 gol in 12 partite, pilastro di centrocampo con 20 tackle e 8 intercetti, oltre a 659 passaggi completati.
- Moise Kean (Fiorentina): 2 gol e 1 assist in 12 presenze, media voto 6.63, 58 duelli vinti su 132 e 13 dribbling riusciti su 39 tentativi.
Da segnalare l’assenza per infortunio di Berardi, elemento chiave per il Sassuolo, che resterà fuori almeno fino a fine gennaio. La Fiorentina, invece, dovrà fare a meno di Pongracic per squalifica e attende il possibile recupero di Gosens.
Una curiosità: Sassuolo e Fiorentina hanno entrambe una differenza reti in equilibrio (16 gol fatti e 16 subiti per i neroverdi), e spesso le loro sfide sono terminate con un alto numero di reti (media 3,18 gol a partita nei precedenti). Tuttavia, i bookmaker per questa partita non attendono uno spettacolo particolarmente prolifico.
Tendenze della sfida e dati rilevanti
- Il Sassuolo va a segno in casa contro la Fiorentina da dieci anni.
- La Fiorentina ha il peggior attacco del campionato (meno di un gol a partita).
- Negli ultimi 13 precedenti, entrambe le squadre hanno sempre segnato, dimostrando una tendenza al “Gol”.
- Dal punto di vista disciplinare, sia Doig (Sassuolo) che Ranieri (Fiorentina) sono diffidati.
In conclusione, Sassuolo e Fiorentina si affrontano in un match dal pronostico incerto, con quote che fotografano perfettamente l’equilibrio tra le due formazioni. Le statistiche storiche e individuali suggeriscono una gara aperta, nonostante le assenze e le difficoltà realizzative di entrambe. Sarà interessante vedere se la tradizione dei gol e dei pareggi verrà rispettata anche in questa occasione.