Sassuolo-Fiorentina: statistiche, trend e quote aggiornate

Sassuolo e Fiorentina si preparano a scendere in campo per la quattordicesima giornata di Serie A, in programma sabato 6 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso il MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. La gara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa cercano riscatto dopo le ultime uscite negative, mentre gli ospiti sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Analizziamo dati, statistiche rilevanti e le principali quote offerte dai bookmaker per questo interessante confronto.

Confronto tra le squadre: stato di forma e precedenti storici

Il cammino di Fiorentina e Sassuolo in questa stagione di Serie A si presenta ricco di spunti statistici:

Fiorentina si trova in fondo alla classifica con 6 punti, senza ancora aver colto una vittoria nelle prime tredici giornate. Nell’ultima partita ha subito una sconfitta per 2-0 in casa dell’ Atalanta .

si trova in fondo alla classifica con 6 punti, senza ancora aver colto una vittoria nelle prime tredici giornate. Nell’ultima partita ha subito una sconfitta per 2-0 in casa dell’ . Sassuolo occupa la decima posizione a quota 17 punti, ma non vince da due turni consecutivi (pareggio casalingo contro il Pisa e sconfitta per 3-0 a Como).

I precedenti tra le due squadre sono 24 (tra Serie A e Serie C2):

7 vittorie Sassuolo

10 vittorie Fiorentina

7 pareggi

Da evidenziare che il Sassuolo segna almeno un gol alla Fiorentina da 13 partite consecutive e in casa va sempre a segno contro la Viola da oltre dieci anni. L’ultima volta senza reti per i neroverdi risale al dicembre 2013.

Analisi delle quote principali: equilibrio nei mercati

Le quote dei principali bookmaker riflettono un grande equilibrio per questa sfida:

Esito Quota Migliore Bookmaker Vittoria Fiorentina 2.65 Netwin Vittoria Sassuolo 2.95 Netwin, Marathon Bet Pareggio 3.25 bet365, Goldbet, Snai, altri

Il pareggio a fine primo tempo è una delle opzioni considerate più plausibili, con quote intorno a 2.09-2.10 su vari operatori. Per il mercato Under/Over 2.5 gol, l’Under è proposto a 1.75 mentre l’Over è a 2.10. La giocata “Entrambe le squadre a segno” (Gol) è a 1.82, mentre il “No Gol” sale a 1.99.

Per i risultati esatti il più quotato risulta essere l’1-1 (tra 6.10 e 6.50 a seconda dell’operatore), seguito da 0-1, 1-0 e 1-2 con quote tra 8.50 e 11.50.

Statistiche individuali e curiosità numeriche sui protagonisti

Alcuni dei giocatori chiave da tenere sotto osservazione in questo match:

Armand Laurienté ( Sassuolo ): 2 gol e 1 assist in 13 presenze, media voto 6.82. Ha completato 3 dribbling su 16 tentativi.

( ): 2 gol e 1 assist in 13 presenze, media voto 6.82. Ha completato 3 dribbling su 16 tentativi. Nemanja Matic ( Sassuolo ): 1 gol in 12 partite, pilastro di centrocampo con 20 tackle e 8 intercetti, oltre a 659 passaggi completati.

( ): 1 gol in 12 partite, pilastro di centrocampo con 20 tackle e 8 intercetti, oltre a 659 passaggi completati. Moise Kean (Fiorentina): 2 gol e 1 assist in 12 presenze, media voto 6.63, 58 duelli vinti su 132 e 13 dribbling riusciti su 39 tentativi.

Da segnalare l’assenza per infortunio di Berardi, elemento chiave per il Sassuolo, che resterà fuori almeno fino a fine gennaio. La Fiorentina, invece, dovrà fare a meno di Pongracic per squalifica e attende il possibile recupero di Gosens.

Una curiosità: Sassuolo e Fiorentina hanno entrambe una differenza reti in equilibrio (16 gol fatti e 16 subiti per i neroverdi), e spesso le loro sfide sono terminate con un alto numero di reti (media 3,18 gol a partita nei precedenti). Tuttavia, i bookmaker per questa partita non attendono uno spettacolo particolarmente prolifico.

Tendenze della sfida e dati rilevanti

Il Sassuolo va a segno in casa contro la Fiorentina da dieci anni.

va a segno in casa contro la da dieci anni. La Fiorentina ha il peggior attacco del campionato (meno di un gol a partita).

ha il peggior attacco del campionato (meno di un gol a partita). Negli ultimi 13 precedenti, entrambe le squadre hanno sempre segnato, dimostrando una tendenza al “Gol”.

Dal punto di vista disciplinare, sia Doig (Sassuolo) che Ranieri (Fiorentina) sono diffidati.

In conclusione, Sassuolo e Fiorentina si affrontano in un match dal pronostico incerto, con quote che fotografano perfettamente l’equilibrio tra le due formazioni. Le statistiche storiche e individuali suggeriscono una gara aperta, nonostante le assenze e le difficoltà realizzative di entrambe. Sarà interessante vedere se la tradizione dei gol e dei pareggi verrà rispettata anche in questa occasione.