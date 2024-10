Sara uccisa a 19 anni, la scoperta sul killer: perchè si trovava dentro casa sua

Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 forbiciate, colpi inferti senza pietà dall’amico e vicino di casa Jashan Deep Badhan. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la sera dell’omicidio (nella notte tra venerdì e sabato) Sara Centelleghe era con un’amica. Il delitto si sarebbe consumato nel brevissimo lasso di tempo in cui la giovane era rimasta sola, mentre l’altra ragazza era scesa in strada per comprare qualcosa da bare da un distributore automatico. Jashap Deep Badhan, 19 anni, è già in carcere a Bergamo con l’accusa di omicidio.

Perchè si trovava dentro casa sua

Il quadro sembra chiaro ma manca un tassello fondamentale: perché Jashan Deep Badhan ha ucciso nella notte tra venerdì e sabato Sara Centelleghe? I due coetanei, erano vicini di casa: abitavano a qualche metro l’uno dall’altra, in un complesso di condomini in via Nazionale a Costa Volpino, al cui ingresso oggi è stato posato un mazzo di fiori. Il 19enne in carcere a Bergamo, ha raccontato agli inquirenti di aver bevuto e di “essere andato via di testa“. Come si legge nel verbale dell’interrogatorio, ha affermato di “non sapere” perché abbia aggredito Sara. E tra le lacrime ha aggiunto di essere pentito. Ha negato il movente sessuale, che resta però una delle ipotesi alla base dell’aggressione. Ma perchè il killer era entrato nell’appartamento di Sara?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva