Il 24 Gennaio 2025 Sara Piffer è rimasta vittima di un incidente mentre si allenava in bicicletta con il fratello. La giovane promessa del ciclismo trentino è morta a soli 19 anni, investita da un’auto sulle strade della Piana Rotaliana, vicino Mezzocorona. Prima di uscire di casa, aveva saluto il padre con una frase che l’uomo non dimenticherà mai. (Continua a leggere dopo le foto)

Sara Piffer, le ultime parole della campionessa azzurra travolta a 19 anni

Ieri mattina Sara Piffer ha salutato il padre, Lorenzo, prima di uscire insieme al fratello Christian per allenarsi in bici con queste parole: “Noi stiamo sempre attenti papà, dobbiamo solo sperare che lo siano anche gli altri”. Poi, come riportato da Leggo, la giovane promessa del ciclismo trentino è morta a soli 19 anni, investita da un’auto sulle strade della Piana Rotaliana, vicino Mezzocorona. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, una Volkswagen guidata da un 70enne del posto avrebbe tentato un sorpasso azzardato. L’auto avrebbe sfiorato Christian, colpendo in pieno Sara. Lo scontro è stato devastante. Sul posto è intervenuto l’elicottero con l’équipe medica d’urgenza, che ha tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.Il fratello è rimasto illeso.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”