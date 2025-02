Sanremo, critiche per l’intervista a Cristicchi: cosa succede

Il Festival di Sanremo 2025 ha continuato a regalare emozioni e spettacolo durante la seconda serata, ma un episodio inaspettato, andato in onda dopo la puntata di martedì, ha sollevato un acceso dibattito tra il pubblico e sui social. Durante la notte, la Rai ha trasmesso una vecchia intervista a Simone Cristicchi, uno dei partecipanti di questa edizione, scatenando reazioni contrastanti. Se da un lato l’intervista non ha nulla di scandaloso, la sua messa in onda a tarda ora ha sollevato diverse perplessità riguardo al momento in cui è stata programmata. Si è trattato di una semplice svista o di una decisione che avrebbe potuto essere evitata, visto il potenziale impatto sulla gara?

La seconda serata del Festival di Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto protagonisti momenti di grande musica e spettacolo. Le performance degli artisti in gara, scelti dalla direzione artistica di Carlo Conti, sono state molto apprezzate dal pubblico, con alcuni brani che hanno ricevuto standing ovation, mentre le classifiche continuano a evolversi, mantenendo viva la suspense. Durante la seconda serata del si sono esibiti 15 dei 29 artisti in gara; i nomi della top 5 erano Giorgia, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi. Al termine della serata di ieri Carlo Conti ha annunciato i cinque preferiti in ordine sparso Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro, Lucio Corsi. Il risultato rappresenta le preferenze del pubblico da casa e della Giuria delle Radio, ciascuno dei quali ha influito sulla classifica per il 50% attraverso le votazioni.

Come ogni anno, il Festival non è solo una vetrina musicale, ma anche un terreno fertile per discussioni, emozioni e qualche sorpresa dietro le quinte. Tuttavia, questa edizione sembra essere segnata anche da un episodio che ha colto di sorpresa sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva