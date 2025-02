Sanremo, Carlo Conti scoppia in lacrime durante la conferenza: il motivo

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2025. In sala stampa erano presenti, oltre ad alcuni esponenti della RAI e del comune di Sanremo, anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e il conduttore del DopoFestival Ale Cattelan. Conti è scoppiato a piangere durante la conferenza stampa emozionando tutti i presenti. (Continua…)

Sanremo 2025, si parte stasera

Tutto pronto per la prima serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo i cinque anni di Amadeus, il testimone passerà tra le mani di Carlo Conti, che ha già condotto in passato la nota kermesse musicale. In gara ci sono ventinove artisti. Inizialmente erano trenta, ma Emis Killa si è poi ritirato. Tutti gli artisti in gara si esibiranno stasera sul palco dell’Ariston di Sanremo. Ad accompagnare Carlo Conti ci saranno due grandi amici e colleghi: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il super ospite della serata sarà Jovanotti. (Continua…)

Carlo Conti in lacrime durante la conferenza stampa

Oggi, martedì 11 febbraio 2025, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha illustrato la serata, annunciando la scaletta e gli ospiti previsti. Il noto presentatore si è poi emozionato di fronte ad una domanda ed è scoppiato a piangere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)