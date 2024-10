Sangiuliano e Boccia, dietro le foto sparite ci sarebbe lo zampino di Alfonso Signorini

Spuntano nuovi dettagli sul caso che vede protagonisti Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano, che tiene banco dallo scorso agosto. Da allora, smentite e chiarimenti hanno alimentato polemiche e gossip. Boccia avrebbe avuto una particolare amicizia con il ministro, ma le versioni dei due non combaciano. Quindi la Boccia è partita all’attacco e Sangiuliano si è dimesso: ora il nuovo ministro alla Cultura è Alessandro Giuli. Il Fatto Quotidiano è andato a fondo in merito alla questione delle paparazzate dei due. Le foto sono state acquistate la scorsa estate (ma non pubblicate) dal magazine Chi. Ora sono spuntati i dettagli a proposito di una fitta chat dai toni amichevoli tra Sangiuliano e Alfonso Signorini, il direttore del magazine. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

I messaggi tra Signorini e Sangiuliano

Il Fatto Quotidiano ha reso noti alcuni messaggi che si sono scambiati Sangiuliano e Signorini a proposito delle foto con Maria Rosaria Boccia. "Carissimo Gennaro, eccomi qui. Volevo avvisarti che da un paio di settimane mi arrivano al giornale servizi fotografici tuoi in compagnia della tua assistente (al ristorante, per strada…). Niente di compromettente. L'unica cosa è che una di queste agenzie insieme alle foto vendeva la notizia che ti sei separato da tua moglie, che hai tolto la fede e che hai con la tua assistente una relazione. Io ho acquistato il servizio perché non andasse in giro. Al di là della fondatezza della notizia (che a me non interessa ma a certa stampa "amica" sì) ci tenevo che tu lo sapessi, perché molto probabilmente non molleranno il colpo e ti controlleranno durante l'estate. Un caro saluto!", l'email di Alfonso Signorini all'ex ministro. Ciò che ha colpito di più è ciò che si sono detto dopo Sangiuliano e la Boccia.

Il “grande favore” di Sangiuliano a Signorini

Dopo aver ricevuto questa email da Signorini, Sangiuliano ha informato la Boccia. "Vuole dei soldi da te?", ha chiesto lei all'ex ministro, convinta che quello di Signorini fosse un ricatto. "No. Per fortuna gli ho fatto un grande favore. E comunque non sono foto compromettenti", avrebbe risposto Sangiuliano aprendo uno scenario inaspettato. Il coinvolgimento di Signorini in questo caso non si sarebbe quindi limitato alla gestione del gossip. Quale sarebbe stato questo grande favore di cui parla Sangiuliano? Interrogato da Il Fatto Quotidiano, l'ex ministro ha minimizzato il tutto, parlando di semplici "cortesie tra giornalisti, lo avrete fatto anche voi. Io Signorini lo conosco perché fa il direttore, lui non mi ha mai chiesto nulla. Forse, se ci penso bene, il grande favore potrebbe essere la recensione che gli feci fare del libro di Maria Callas, non mi ricordo se al Tg1 o al Tg2. Ma questo quando non ero ministro", ha precisato Sangiuliano. Ma il sospetto è che ci sia dell'altro.

