Sandro Tonali è di nuovo disponibile e pronto a giocare. Il centrocampista del Newcastle ha completato i dieci mesi di squalifica legati al “caso scommesse” e l’allenatore dei Magpies, Eddie Howe, lo ha convocato per la partita di Carabao Cup contro il Nottingham Forest. Tonali è ora a tutti gli effetti a disposizione del tecnico inglese, che in conferenza stampa ha espresso fiducia nel fatto che il centrocampista italiano tornerà presto in forma e sarà decisivo per la squadra. Saranno necessarie solo alcune partite affinché Tonali ritrovi il ritmo e si abitui nuovamente al campo.

“Sarà una liberazione straordinaria per lui,” ha aggiunto Howe. “È in buone condizioni fisiche, anche se ovviamente gli manca ancora il ritmo partita, che è l’aspetto più importante. Tuttavia, ha lavorato duramente con i nostri preparatori per migliorare rispetto a quando è iniziata la squalifica. Sono certo che durante questo periodo di pausa forzata abbia avuto tempo per riflettere, analizzare e crescere.”

Il Newcastle potrà finalmente beneficiare dell’investimento di circa 70 milioni di euro fatto nell’estate 2023 per acquistarlo dal Milan. Il ritorno di Tonali è cruciale anche per il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Con l’inizio della Nations League previsto per il 6 settembre contro la Francia, Tonali dovrebbe essere incluso nella lista dei convocati che il commissario tecnico annuncerà il 30 agosto. Anche se è improbabile che l’ex giocatore del Milan parta titolare contro Francia o Israele, farà comunque parte del gruppo.