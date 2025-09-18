San Siro, via libera della giunta alla vendita: Scaroni promette “lo stadio più bello d’Europa”

La giunta comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Si tratta di un passaggio decisivo nell’iter che dovrà ora proseguire con il voto del consiglio comunale, previsto entro la fine di settembre. Il prezzo stabilito è di 197.075.590 euro: di questi, 73 milioni saranno versati subito al Comune, mentre la restante parte sarà rateizzata e garantita da fideiussioni bancarie o assicurative.

🚨 Big update on San Siro



Milan’s mayor has confirmed an agreement has been reached to sell the stadium 🏟️



“It needs to be ready by 2031 because UEFA won’t consider San Siro for the EUROs.”



This could finally mean a new era for Serie A, Milan & Inter 🙏



🎥 @LucaManinetti pic.twitter.com/t5TM7CLd7K — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 16, 2025

Le parole di Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha accolto con soddisfazione la decisione della giunta: “Non ho ancora letto la delibera, ma di certo è una buona notizia. È un passo in avanti di un percorso che ho iniziato tanti anni fa, non ricordo nemmeno quando. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento”.

Scaroni guarda già al futuro: “Abbiamo un obiettivo e lo realizzeremo: costruire a Milano lo stadio più bello d’Europa, perché questa città lo merita. Siamo impegnati in quest’opera così importante, su cui lavoriamo da tanto tempo e investiremo molti soldi. Sarà uno stadio per tutti, un impianto di cui, da milanesi, saremo tutti fieri”.

Prospettive

Se il consiglio comunale confermerà il via libera, Inter e Milan avranno la possibilità di dare il via al progetto di uno stadio nuovo, moderno e in linea con le esigenze delle società e dei tifosi. Un’operazione che, oltre al valore sportivo e simbolico, comporta un investimento economico e infrastrutturale significativo per l’intera città.

