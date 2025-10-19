San Francisco-Atlanta: statistiche, quote e numeri NFL week 7

Il match tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons, valido per la week 7 della NFL, si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 2:00 italiane presso il Levi’s Stadium di Santa Clara. L’incontro rappresenta uno snodo importante della stagione per entrambe le squadre, con i 49ers impegnati nella corsa al vertice della NFC West e i Falcons in cerca di conferme dopo una buona partenza in NFC South.

Analisi dell’evento: San Francisco-Atlanta, crocevia di stagione

La partita tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons si annuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della settima settimana di NFL. Il confronto si svolge in un momento cruciale: i 49ers sono attualmente in testa alla NFC West con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte, a pari merito con i Rams e i Seahawks, ma con il vantaggio degli scontri diretti. La squadra di coach Shanahan può vantare il miglior attacco della lega per yard guadagnate sui passaggi, anche se nell’ultima trasferta a Tampa è arrivata una sconfitta per 30-19. Dall’altra parte, i Falcons guidati da coach Morris hanno già osservato il turno di riposo e hanno disputato una partita in meno. Con 3 vittorie e 2 sconfitte, occupano attualmente il secondo posto nella NFC South. Arrivano a Santa Clara forti di due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in casa contro i Bills (24-14).

Statistiche comparative: forma e rendimento delle squadre

L’analisi dei dati stagionali evidenzia come entrambe le squadre siano tra le più solide della conference:

San Francisco 49ers : miglior squadra NFL per yard su passaggio; record 4-2; scontro diretto positivo con Rams e Seahawks .

: miglior squadra NFL per yard su passaggio; record 4-2; scontro diretto positivo con e . Atlanta Falcons : secondo miglior attacco per yard totali (378 a partita); miglior difesa per yard concesse (253 di media); record 3-2 dopo il bye.

: secondo miglior attacco per yard totali (378 a partita); miglior difesa per yard concesse (253 di media); record 3-2 dopo il bye. Precedenti: l’ultimo confronto risale al 2022 con vittoria dei Falcons per 28-14, ma a campi invertiti.

Per quanto riguarda i quarterback, stagione complicata per Brock Purdy dei 49ers, che però saranno ancora guidati da Mac Jones, imbattuto in stagione (3-0) con 6 touchdown e un solo intercetto. Michael Penix dei Falcons, alla sua seconda stagione da professionista, ha collezionato 4 touchdown e 3 intercetti.

Quote principali e mercati disponibili per San Francisco-Atlanta

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote aggiornate per il match tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons. Le quote per il successo dei padroni di casa sono generalmente più basse, segno di un certo favore dei bookmaker verso i 49ers, mentre la vittoria dei Falcons è quotata più alta, riflettendo la leggera sfavorita. I mercati disponibili comprendono:

Vincente incontro (Moneyline)

Totale punti segnati (Over/Under)

Margine di vittoria

Statistiche individuali sui quarterback e running back principali

Le piattaforme come Bet365 offrono anche servizi aggiuntivi come statistiche in tempo reale e aggiornamenti live durante il match.

Curiosità numeriche e tendenze: dati da non sottovalutare

Diversi dati statistici rendono questa sfida particolarmente interessante:

I 49ers sono la squadra con il maggior numero di yard su passaggio in NFL in questa stagione.

sono la squadra con il maggior numero di yard su passaggio in NFL in questa stagione. I Falcons vantano la miglior difesa per yard concesse e un attacco molto produttivo.

vantano la miglior difesa per yard concesse e un attacco molto produttivo. Entrambe le squadre hanno segnato almeno 19 punti in tutte le ultime tre partite disputate.

Nelle ultime 3 sfide dirette, la squadra di casa ha sempre segnato almeno 20 punti.

Questi trend suggeriscono un match potenzialmente ricco di emozioni e di opportunità per gli appassionati di statistiche.

In sintesi, San Francisco 49ers e Atlanta Falcons si affrontano in un match che promette spettacolo, con dati e statistiche che evidenziano forza e solidità di entrambe le squadre. Le quote rispecchiano un leggero favore verso i padroni di casa, ma la sfida resta aperta e ricca di spunti per chi segue la NFL con attenzione ai numeri.