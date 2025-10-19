San Francisco-Atlanta: statistiche, quote e numeri NFL week 7

Il match tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons, valido per la week 7 della NFL, si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 2:00 italiane presso il Levi’s Stadium di Santa Clara. L’incontro rappresenta uno snodo importante della stagione per entrambe le squadre, con i 49ers impegnati nella corsa al vertice della NFC West e i Falcons in cerca di conferme dopo una buona partenza in NFC South.
Analisi dell’evento: San Francisco-Atlanta, crocevia di stagione
La partita tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons si annuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della settima settimana di NFL. Il confronto si svolge in un momento cruciale: i 49ers sono attualmente in testa alla NFC West con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte, a pari merito con i Rams e i Seahawks, ma con il vantaggio degli scontri diretti. La squadra di coach Shanahan può vantare il miglior attacco della lega per yard guadagnate sui passaggi, anche se nell’ultima trasferta a Tampa è arrivata una sconfitta per 30-19. Dall’altra parte, i Falcons guidati da coach Morris hanno già osservato il turno di riposo e hanno disputato una partita in meno. Con 3 vittorie e 2 sconfitte, occupano attualmente il secondo posto nella NFC South. Arrivano a Santa Clara forti di due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in casa contro i Bills (24-14).
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche comparative: forma e rendimento delle squadre
L’analisi dei dati stagionali evidenzia come entrambe le squadre siano tra le più solide della conference:
- San Francisco 49ers: miglior squadra NFL per yard su passaggio; record 4-2; scontro diretto positivo con Rams e Seahawks.
- Atlanta Falcons: secondo miglior attacco per yard totali (378 a partita); miglior difesa per yard concesse (253 di media); record 3-2 dopo il bye.
- Precedenti: l’ultimo confronto risale al 2022 con vittoria dei Falcons per 28-14, ma a campi invertiti.
Per quanto riguarda i quarterback, stagione complicata per Brock Purdy dei 49ers, che però saranno ancora guidati da Mac Jones, imbattuto in stagione (3-0) con 6 touchdown e un solo intercetto. Michael Penix dei Falcons, alla sua seconda stagione da professionista, ha collezionato 4 touchdown e 3 intercetti.
Quote principali e mercati disponibili per San Francisco-Atlanta
Le principali piattaforme di scommesse propongono quote aggiornate per il match tra San Francisco 49ers e Atlanta Falcons. Le quote per il successo dei padroni di casa sono generalmente più basse, segno di un certo favore dei bookmaker verso i 49ers, mentre la vittoria dei Falcons è quotata più alta, riflettendo la leggera sfavorita. I mercati disponibili comprendono:
- Vincente incontro (Moneyline)
- Totale punti segnati (Over/Under)
- Margine di vittoria
- Statistiche individuali sui quarterback e running back principali
Le piattaforme come Bet365 offrono anche servizi aggiuntivi come statistiche in tempo reale e aggiornamenti live durante il match.
Curiosità numeriche e tendenze: dati da non sottovalutare
Diversi dati statistici rendono questa sfida particolarmente interessante:
- I 49ers sono la squadra con il maggior numero di yard su passaggio in NFL in questa stagione.
- I Falcons vantano la miglior difesa per yard concesse e un attacco molto produttivo.
- Entrambe le squadre hanno segnato almeno 19 punti in tutte le ultime tre partite disputate.
- Nelle ultime 3 sfide dirette, la squadra di casa ha sempre segnato almeno 20 punti.
Questi trend suggeriscono un match potenzialmente ricco di emozioni e di opportunità per gli appassionati di statistiche.
In sintesi, San Francisco 49ers e Atlanta Falcons si affrontano in un match che promette spettacolo, con dati e statistiche che evidenziano forza e solidità di entrambe le squadre. Le quote rispecchiano un leggero favore verso i padroni di casa, ma la sfida resta aperta e ricca di spunti per chi segue la NFL con attenzione ai numeri.