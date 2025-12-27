Sampdoria-Reggiana: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Sampdoria e Reggiana si affronteranno sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 nello storico scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, per la 18a giornata del campionato di Serie B 2025-26. La sfida mette di fronte due squadre alla ricerca di punti fondamentali: i blucerchiati vogliono risalire la classifica, mentre gli emiliani puntano a consolidare la loro posizione a metà graduatoria. Le statistiche stagionali e le quote aggiornate dei bookmakers offrono un quadro dettagliato del momento delle due formazioni e delle possibili chiavi di lettura della partita.

Statistiche a confronto: rendimento e andamento recente

Il cammino in campionato di Sampdoria e Reggiana evidenzia differenze nei numeri ma anche alcuni punti di contatto. Ecco i dati principali:

Sampdoria : 17° posto con 14 punti in 17 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte); 16 gol fatti, 24 subiti.

: 17° posto con 14 punti in 17 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte); 16 gol fatti, 24 subiti. Reggiana: 12° posto con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte); 21 reti segnate, 23 incassate.

Negli ultimi cinque incontri, la Sampdoria ha raccolto 7 punti, mostrando una certa alternanza tra successi casalinghi e stop esterni. La Reggiana, invece, ha rallentato con appena 4 punti conquistati nelle ultime cinque giornate, caratterizzate da qualche sconfitta di troppo. In particolare, i blucerchiati cercano di invertire la tendenza negativa e conquistare la terza vittoria interna consecutiva, evento che non si verifica da fine 2023. Gli emiliani, dal canto loro, vogliono evitare la terza sconfitta di fila e rilanciare il proprio cammino.

Precedenti e dati storici tra Sampdoria e Reggiana

La tradizione recente tra Sampdoria e Reggiana parla di equilibrio, con i blucerchiati che hanno vinto 2 degli 8 precedenti in Serie B (3 pareggi e 3 sconfitte). L’ultimo confronto si è concluso 2-2. A Marassi, la Sampdoria ha interrotto una serie di quattro successi interni consecutivi contro i granata con un pareggio nell’agosto 2024. Attenzione anche alle statistiche sui gol: la Sampdoria ha incassato il 29% delle reti di testa, mentre la Reggiana segna di testa solo nel 5% dei casi, dato che potrebbe incidere sulla dinamica della partita.

Quote aggiornate e principali mercati dei bookmakers

Le quote dei principali operatori danno un quadro dell’equilibrio della sfida, considerando il momento delle due squadre e le statistiche stagionali. Di solito, il segno 1 (vittoria Sampdoria) parte leggermente favorito rispetto al 2 (Reggiana), mentre il pareggio (X) resta una soluzione tutt’altro che remota, vista la frequenza di risultati in equilibrio nei precedenti.

Segno 1 : favorita la Sampdoria per il fattore campo e la recente solidità interna.

: favorita la per il fattore campo e la recente solidità interna. Segno X : alta probabilità, dato il numero di pareggi stagionali e nei confronti diretti.

: alta probabilità, dato il numero di pareggi stagionali e nei confronti diretti. Segno 2: la Reggiana cerca l’impresa esterna per rilanciarsi.

Tra i mercati più osservati troviamo anche l’Over/Under sui gol segnati, vista la media realizzativa non altissima di entrambe le formazioni.

Tendenze utili e curiosità numeriche sull’incontro

Alcuni trend statistici arricchiscono il quadro della partita:

Massimo Coda ha partecipato al 69% delle reti blucerchiate (8 gol, 3 assist), dato impressionante nel panorama europeo.

ha partecipato al 69% delle reti blucerchiate (8 gol, 3 assist), dato impressionante nel panorama europeo. La Sampdoria ha un possesso palla medio del 50,2%, superiore al 44,5% della Reggiana .

ha un possesso palla medio del 50,2%, superiore al 44,5% della . La Reggiana mostra maggiore precisione al tiro (50,8% contro 37,4%).

mostra maggiore precisione al tiro (50,8% contro 37,4%). Clean sheet: 2 per la Sampdoria , 5 per la Reggiana finora.

, 5 per la finora. In difesa spicca Giangiacomo Magnani, tra i difensori con più minuti senza dribbling subiti.

Il match si preannuncia quindi intenso, con attenzione particolare alle situazioni di palla inattiva e ai duelli aerei, elementi che potrebbero fare la differenza.

In conclusione, Sampdoria–Reggiana è una sfida che propone numerosi spunti di interesse dal punto di vista statistico e delle quote. I dati raccolti evidenziano l’importanza della gara per entrambe le squadre, rendendo il confronto del Luigi Ferraris uno snodo significativo della stagione di Serie B 2025-26.