Sammy Basso, il migliore amico Riccardo rompe il silenzio

Varie. Sammy Basso ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita divertendosi, come testimoniato dal suo migliore amico ed ex compagno di scuola, Riccardo Zanolli. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zanolli ha descritto l'ultima serata trascorsa insieme a Sammy in un ristorante, prima che il malore che lo ha colpito mettesse fine alla vita del giovane. Sammy Basso, noto come il più longevo malato di progeria al mondo, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva, e la sua capacità di affrontare la vita con positività e determinazione rimarrà nei ricordi di coloro che lo hanno amato e sostenuto. La testimonianza di Zanolli offre uno sguardo toccante sull'ultima fase della vita di un ragazzo che ha ispirato molti con il suo coraggio e il suo spirito.

Sammy Basso, l’amico Riccardo Zanolli rompe il silenzio

“Sammy non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Si è divertito fino all’ultimo momento proprio come voleva fosse la sua vita,” afferma Riccardo, amico di Sammy fin dall’adolescenza, condividendo ricordi che spaziano dai viaggi all’impegno nella ricerca e alle maratone. Riccardo era al fianco di Sammy durante l’indimenticabile viaggio coast to coast negli Stati Uniti, un’esperienza che è diventata un documentario e un libro.

