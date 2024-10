Varie. Meteo, scuole chiuse e allagamenti: scatta l’allerta rossa – A causa di un’improvvisa ondata di maltempo, si sono registrate forti piogge che hanno causato significativi allagamenti in diverse aree. In risposta a questa situazione critica, è stata diramata un’allerta rossa, con i cittadini che manifestano preoccupazione per le potenziali conseguenze. Le autorità locali stanno attivamente monitorando l’evolversi della situazione e hanno avviato le necessarie misure di sicurezza per garantire la protezione della popolazione. I residenti sono stati esortati a prestare attenzione agli aggiornamenti e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, maltempo e allagamenti a Genova

Durante la notte, Genova ha subito forti precipitazioni che hanno causato un innalzamento dell’allerta da giallo a arancione. Il passaggio della perturbazione ha provocato un primo picco di pioggia, interessando l’intera città e causando l’esondazione del rio Fegino nella Val Polcevera, con conseguenti allagamenti in diverse aree.

Il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 di questa mattina e, considerando la reazione del terreno alle precipitazioni e le previsioni di un ulteriore peggioramento del maltempo, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per garantire la sicurezza degli studenti.

