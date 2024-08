Samardzic all’Atalanta, è fatta. Che l’affare per portare a Bergamo il trequartista serbo fosse ben indirizzato ve l’avevamo anticipato ieri ed oggi è arrivata la notizia della fumata bianca. Lazar Samardzic si trasferirà al club bergamasco per una cifra di 20 milioni di euro più bonus. Domenica (domani, ndr) sono previste le visite mediche, dopodiché arriverà la firma su un contratto fino al 2029.

⚫️🔵🇷🇸 Atalanta are set to sign Lazar Samardzić! Deal being sealed as revealed earlier today.



Fee in excess of €20m plus add-ons as Samardzić will not travel with Udinese this weekend to undergo medical as new Atalanta player. pic.twitter.com/rSifRUUNkw