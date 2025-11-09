Salernitana-Crotone: statistiche dettagliate e quote aggiornate

Il prossimo appuntamento tra Crotone e Salernitana, previsto all’Arechi, rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre, inserita nel fitto calendario della Serie C. Il match si svolgerà in una fase della stagione in cui i punti iniziano a pesare maggiormente e ogni dettaglio può fare la differenza in classifica. L’analisi che segue si concentra sulle statistiche, le quote aggiornate dei bookmaker e i dati numerici più rilevanti del confronto, offrendo un quadro chiaro anche a chi non è esperto di scommesse sportive.

Analisi dell’evento: un confronto ad alta tensione

Il match tra Crotone e Salernitana arriva in un momento delicato per la formazione rossoblù, reduce da una serie di prestazioni giudicate sufficienti sul piano del gioco ma non premiate dai risultati. L’allenatore Emilio Longo ha sottolineato l’importanza di andare oltre il semplice impegno tecnico-tattico, evidenziando come il gruppo debba trovare motivazioni interne per superare il momento difficile. Sul fronte infortuni, la situazione vede alcune assenze di rilievo, come quella di Andreoni, ma anche il reintegro di elementi come Federico Ricci che potrebbero offrire nuove soluzioni. Dal punto di vista tattico, il Crotone si è dimostrato flessibile, lavorando su più moduli tra cui il 3-5-2 e il 4-3-3, senza che la disposizione in campo sia stata identificata come causa principale dei recenti insuccessi. L’obiettivo è quello di alzare il livello dell’attenzione e migliorare la capacità di concretizzare le occasioni create.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento a confronto

Analizzando i dati delle ultime partite:

Il Crotone ha perso le ultime tre gare, ma le statistiche non riflettono un dominio degli avversari: in termini di occasioni create e subite, la squadra di Longo si posiziona terza nel girone e ottava a livello nazionale per “classifica del merito”.

ha perso le ultime tre gare, ma le statistiche non riflettono un dominio degli avversari: in termini di occasioni create e subite, la squadra di si posiziona terza nel girone e ottava a livello nazionale per “classifica del merito”. Nonostante questi dati positivi, il rendimento reale in termini di punti ottenuti è stato inferiore alle aspettative e inferiore rispetto alla mole di gioco sviluppata.

Il reparto offensivo può contare sulla vena realizzativa di Gomez , attualmente capocannoniere con otto reti in dodici presenze.

, attualmente capocannoniere con otto reti in dodici presenze. La difesa ha mostrato qualche fragilità nei momenti chiave, in particolare sugli sviluppi di palla inattiva e su errori individuali.

La Salernitana, dal canto suo, si presenta all’appuntamento forte di un rendimento casalingo tradizionalmente solido, anche se la stagione attuale ha visto alternarsi risultati positivi e qualche battuta d’arresto inattesa.

Le quote principali offerte dai bookmaker

I principali operatori di scommesse hanno pubblicato le quote aggiornate per l’incontro:

La vittoria della Salernitana è generalmente leggermente favorita rispetto al Crotone , riflettendo il fattore campo e il momento difficile degli ospiti.

è generalmente leggermente favorita rispetto al , riflettendo il fattore campo e il momento difficile degli ospiti. Il pareggio viene considerato un’opzione plausibile, dato l’equilibrio statistico tra le due squadre e le difficoltà offensive mostrate in alcune recenti uscite.

Le quote per il segno “Goal” (entrambe le squadre a segno) sono tendenzialmente basse, a testimoniare la propensione di entrambe le formazioni ad andare in rete, ma anche alcune incertezze difensive riscontrate nel corso della stagione.

Le oscillazioni nelle quote rispecchiano l’incertezza dell’esito, con i bookmaker che preferiscono non sbilanciarsi troppo su un risultato netto.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del match

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi dei trend numerici:

Il Crotone ha spesso creato più occasioni da gol degli avversari nelle ultime partite, ma ha convertito poco rispetto alla mole di gioco prodotta.

ha spesso creato più occasioni da gol degli avversari nelle ultime partite, ma ha convertito poco rispetto alla mole di gioco prodotta. Il rendimento in trasferta dei rossoblù è stato altalenante, con una difficoltà particolare nell’approccio ai primi minuti di gara (gol subiti in avvio).

Gomez , capocannoniere del torneo, ha segnato in oltre il 65% delle gare disputate, rappresentando un punto di riferimento offensivo costante.

, capocannoniere del torneo, ha segnato in oltre il 65% delle gare disputate, rappresentando un punto di riferimento offensivo costante. La Salernitana ha subito diversi gol su calcio piazzato, aspetto che il Crotone potrebbe provare a sfruttare.

Il confronto tra Salernitana e Crotone si preannuncia equilibrato e ricco di spunti interessanti, tra statistiche che raccontano di squadre capaci di creare gioco e dati che invitano a non sottovalutare nessun dettaglio. Le quote dei bookmaker riflettono questa incertezza, mentre i numeri offrono chiavi di lettura utili per seguire il match con uno sguardo più consapevole.