Salernitana-Audace Cerignola: statistiche e quote aggiornate

Salernitana e Audace Cerignola si sfidano mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 18:30 allo Stadio Arechi di Salerno, per il turno infrasettimanale della Serie C, girone C. L’incontro vede protagonista la capolista Salernitana, intenzionata a mantenere la vetta, contro un Cerignola in cerca di riscatto. Questo articolo analizza dati, statistiche di rendimento e le principali quote offerte dai bookmaker per l’evento.
Salernitana-Audace Cerignola: il contesto della partita
La partita tra Salernitana e Audace Cerignola si presenta come uno dei match più attesi del turno infrasettimanale di Serie C. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 del 24 settembre 2025 presso lo Stadio Arechi. La squadra di casa, guidata da Giuseppe Raffaele, si trova in testa alla classifica dopo un avvio di stagione impeccabile. I granata hanno l’obiettivo di proseguire la loro serie positiva e consolidare il primato. Gli ospiti, allenati da Vincenzo Maiuri, puntano invece a invertire la rotta dopo alcune difficoltà riscontrate soprattutto nelle gare fuori casa. L’importanza della posta in palio e il confronto tra due formazioni con obiettivi diversi rendono la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico e delle quote dei principali bookmaker.
Analisi delle statistiche: stato di forma e rendimento
La Salernitana arriva all’appuntamento con numeri di assoluto rilievo:
- 5 partite giocate
- 5 vittorie
- 15 punti conquistati (primo posto in classifica)
- 7 reti segnate
- 3 gol subiti
La squadra campana si è dimostrata solida sia in attacco che in difesa, trovando equilibrio tra le due fasi. L’ultima vittoria, ottenuta fuori casa per 2-1 contro il Giugliano, testimonia il buon momento di forma. Il tecnico Raffaele sembra aver trovato la giusta alchimia, sfruttando al meglio il fattore campo: l’Arechi si conferma un fortino difficile da espugnare.
Dall’altra parte, l’Audace Cerignola ha raccolto:
- 1 vittoria
- 3 pareggi
- 1 sconfitta
- 6 punti complessivi
- 5 gol fatti e 5 subiti
La squadra pugliese ha incontrato qualche difficoltà soprattutto in trasferta, dove ha ottenuto solo un punto in due gare. L’ultimo match, terminato 0-0 in casa contro il Foggia, evidenzia una certa fatica a incidere sul piano offensivo lontano dal proprio stadio.
Quote principali e mercati offerti dai bookmaker
Le quote dei principali bookmaker riflettono il diverso momento delle due squadre. La Salernitana, forte della serie di vittorie e della solidità difensiva, parte favorita nei principali mercati:
- Vittoria Salernitana: quota tendenzialmente bassa, vista la leadership in classifica e il fattore campo
- Pareggio: quotato mediamente più alto, considerata la difficoltà degli ospiti in trasferta
- Vittoria Audace Cerignola: quota elevata, dato il momento poco brillante dei pugliesi e il valore dell’avversario
Oltre all’esito finale, i bookmaker propongono anche mercati su:
- Numero di gol totali (Over/Under 2.5)
- Entrambe le squadre a segno (Sì/No)
- Marcatori e risultato esatto
Queste tipologie di scommesse consentono agli appassionati di seguire la partita sotto molteplici punti di vista, analizzando sia tendenze offensive che difensive delle due formazioni.
Tendenze e curiosità numeriche del match
Alcune curiosità statistiche emergono dall’analisi delle prime giornate:
- Salernitana sempre vincente nelle prime cinque partite e imbattuta in casa
- La formazione di Raffaele ha subito solo tre reti, segno di grande attenzione difensiva
- Audace Cerignola mai vittoriosa in trasferta in questo campionato
- Entrambe hanno segnato una media di circa un gol a partita
- Nell’ultimo incrocio, il Cerignola ha strappato un pareggio senza reti al Foggia
Questi dati suggeriscono una Salernitana molto solida e un Cerignola che fatica ad esprimersi lontano dal proprio pubblico.
In conclusione, Salernitana–Audace Cerignola rappresenta uno dei confronti più interessanti del turno di Serie C, con la capolista decisa a proseguire la sua striscia vincente. Le statistiche e le quote dei bookmaker sottolineano il favore per i padroni di casa, mentre i dati confermano le difficoltà degli ospiti in trasferta. Una sfida da non perdere per gli appassionati di calcio e di statistiche.