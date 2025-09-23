Salernitana-Audace Cerignola: statistiche e quote aggiornate

Salernitana e Audace Cerignola si sfidano mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 18:30 allo Stadio Arechi di Salerno, per il turno infrasettimanale della Serie C, girone C. L’incontro vede protagonista la capolista Salernitana, intenzionata a mantenere la vetta, contro un Cerignola in cerca di riscatto. Questo articolo analizza dati, statistiche di rendimento e le principali quote offerte dai bookmaker per l’evento.

Salernitana-Audace Cerignola: il contesto della partita

La partita tra Salernitana e Audace Cerignola si presenta come uno dei match più attesi del turno infrasettimanale di Serie C. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 del 24 settembre 2025 presso lo Stadio Arechi. La squadra di casa, guidata da Giuseppe Raffaele, si trova in testa alla classifica dopo un avvio di stagione impeccabile. I granata hanno l’obiettivo di proseguire la loro serie positiva e consolidare il primato. Gli ospiti, allenati da Vincenzo Maiuri, puntano invece a invertire la rotta dopo alcune difficoltà riscontrate soprattutto nelle gare fuori casa. L’importanza della posta in palio e il confronto tra due formazioni con obiettivi diversi rendono la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico e delle quote dei principali bookmaker.

Analisi delle statistiche: stato di forma e rendimento

La Salernitana arriva all’appuntamento con numeri di assoluto rilievo:

5 partite giocate

5 vittorie

15 punti conquistati (primo posto in classifica)

7 reti segnate

3 gol subiti

La squadra campana si è dimostrata solida sia in attacco che in difesa, trovando equilibrio tra le due fasi. L’ultima vittoria, ottenuta fuori casa per 2-1 contro il Giugliano, testimonia il buon momento di forma. Il tecnico Raffaele sembra aver trovato la giusta alchimia, sfruttando al meglio il fattore campo: l’Arechi si conferma un fortino difficile da espugnare.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola ha raccolto:

1 vittoria

3 pareggi

1 sconfitta

6 punti complessivi

5 gol fatti e 5 subiti

La squadra pugliese ha incontrato qualche difficoltà soprattutto in trasferta, dove ha ottenuto solo un punto in due gare. L’ultimo match, terminato 0-0 in casa contro il Foggia, evidenzia una certa fatica a incidere sul piano offensivo lontano dal proprio stadio.

Quote principali e mercati offerti dai bookmaker

Le quote dei principali bookmaker riflettono il diverso momento delle due squadre. La Salernitana, forte della serie di vittorie e della solidità difensiva, parte favorita nei principali mercati:

Vittoria Salernitana : quota tendenzialmente bassa, vista la leadership in classifica e il fattore campo

: quota tendenzialmente bassa, vista la leadership in classifica e il fattore campo Pareggio : quotato mediamente più alto, considerata la difficoltà degli ospiti in trasferta

: quotato mediamente più alto, considerata la difficoltà degli ospiti in trasferta Vittoria Audace Cerignola: quota elevata, dato il momento poco brillante dei pugliesi e il valore dell’avversario

Oltre all’esito finale, i bookmaker propongono anche mercati su:

Numero di gol totali (Over/Under 2.5)

Entrambe le squadre a segno (Sì/No)

Marcatori e risultato esatto

Queste tipologie di scommesse consentono agli appassionati di seguire la partita sotto molteplici punti di vista, analizzando sia tendenze offensive che difensive delle due formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche del match

Alcune curiosità statistiche emergono dall’analisi delle prime giornate:

Salernitana sempre vincente nelle prime cinque partite e imbattuta in casa

sempre vincente nelle prime cinque partite e imbattuta in casa La formazione di Raffaele ha subito solo tre reti, segno di grande attenzione difensiva

ha subito solo tre reti, segno di grande attenzione difensiva Audace Cerignola mai vittoriosa in trasferta in questo campionato

mai vittoriosa in trasferta in questo campionato Entrambe hanno segnato una media di circa un gol a partita

Nell’ultimo incrocio, il Cerignola ha strappato un pareggio senza reti al Foggia

Questi dati suggeriscono una Salernitana molto solida e un Cerignola che fatica ad esprimersi lontano dal proprio pubblico.

In conclusione, Salernitana–Audace Cerignola rappresenta uno dei confronti più interessanti del turno di Serie C, con la capolista decisa a proseguire la sua striscia vincente. Le statistiche e le quote dei bookmaker sottolineano il favore per i padroni di casa, mentre i dati confermano le difficoltà degli ospiti in trasferta. Una sfida da non perdere per gli appassionati di calcio e di statistiche.