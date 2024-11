Sabrina Salerno e il tumore: cosa potrebbe accadere

Sabrina Salerno si è operata per un tumore. La celebre cantante, dopo una mammografia di controllo a luglio, la diagnosi è stata confermata tramite biopsia, ha scoperto di avere un nodulo al seno. Si è così sottoposta ad una quadrantectomia, un intervento conservativo che consente di rimuovere la neoplasia mantenendo intatta la maggior parte del seno.

Sabrina Salerno e il tumore

Sabrina Salerno si è operata presso l’ospedale di Treviso, e l’intervento è andato a buon fine. Ora la Salerno sta affrontando un percorso di terapia ormonale. Dopo aver ripreso il suo tour in Francia il 31 ottobre dove sono previsti 21 concerti. Dopo il 9 dicembre si sottoporrà a radioterapia. “L’intervento è andato bene, ma se serve asporterò il seno”, dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Nonostante il periodo difficile, Sabrina ha trovato la forza di affrontare la diagnosi per dare un esempio anche agli altri: “Ho voluto vedere nel tumore un’opportunità per invitare il pubblico a fare prevenzione, la prima vera cura“. La sua esperienza l’ha spinta a condividere pubblicamente il proprio percorso, incoraggiando gli altri a prendere seriamente i controlli preventivi. (continua dopo la foto)

Il racconto

Il momento più difficile per Sabrina Salerno è stato essere trasportata in sala operatoria per la quadrantectomia: “Ero in barella e tremavo tutta, non riuscivo più a gestire l’ansia. Ho chiesto subito di farmi l’anestesia”. La cantante ha scoperto di avere un nodulo maligno dopo una mammografia effettuata il 24 luglio: “Mi hanno chiamata per fare la biopsia e ho capito che era una cosa seria. All’appuntamento mi ha accompagnato una cara amica. Poi la sera abbiamo cenato con mio marito e mio figlio. Ricordo che mi sentivo trasparente“. Dopo la diagnosi ricorda di aver avuto “momenti di sconforto profondo“.

La cantante ha spiegato di essersi risparmiata la chemioterapia ma di dover intraprendere un percorso di cure che prevede la radioterapia: “Se in futuro avrò una recidiva e sarà necessario, farò la mastectomia”. A starle accanto sono il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria: “So che la notizia lo ha scosso, ma non lo ha dato a vedere. E per me rappresenta un esempio formidabile: si alza tutte le mattine alle 6.30 per andare a Venezia all’università, dove frequenta Economia e studi internazionali in inglese, sta imparando il cinese, fa box”

Leggi anche: Milly Carlucci e la presunta gravidanza della figlia: la conduttrice rompe il silenzio

Leggi anche: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, è amore vero: la decisione di lei non lascia dubbi

Leggi anche: “Ho detto sì”: la famosa di Canale 5 si sposa