Rosario Fiorello indagato, ecco per cosa: cosa sta succedendo

Rosario Fiorello, volto iconico della televisione italiana, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia. La notizia ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo. Il procedimento è stato avviato dal procuratore capo Alberto Lari, e al momento gli avvocati dello showman mantengono il massimo riserbo. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Rosario Fiorello indagato

L’inchiesta riguarda un episodio risalente a due anni fa, collegato a una delle trasmissioni televisive di maggior successo della Rai: Viva Rai2!. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da parte di Fiorello o del suo entourage, ma la vicenda si preannuncia delicata, con implicazioni che toccano non solo il campo dell’informazione e dell’intrattenimento, ma anche quello della libertà d’espressione. La vicenda giudiziaria nasce da una querela presentata da un importante esponente politico della Regione Liguria, che ha deciso di rivolgersi alla magistratura dopo quanto accaduto in tv. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la Procura ha aperto un fascicolo sulla base di contenuti ritenuti potenzialmente lesivi dell’onorabilità della persona querelante. (Continua dopo le foto)

Il caso che coinvolge la Liguria e la politica regionale

L’interesse della magistratura è ora concentrato sull’analisi delle dichiarazioni andate in onda e sul contesto in cui sono state pronunciate. Al centro dell’indagine ci sarebbe una specifica puntata di “VivaRai2!”, il morning show condotto da Fiorello con il suo consueto stile ironico e pungente. L’episodio in questione è diventato oggetto di attenzione da parte degli inquirenti per la presunta diffusione di informazioni inesatte o dannose.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva