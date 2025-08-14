x

x

Vai al contenuto

Roma su Leon Bailey: trattativa con l’Aston Villa, in regia l’ex ds Monchi

La Roma ha messo nel mirino Leon Bailey, attaccante esterno giamaicano dell’Aston Villa. A condurre i contatti con il club inglese è una vecchia conoscenza dell’ambiente giallorosso: Ramón Rodríguez Verdejo, meglio noto come Monchi, direttore sportivo della Roma tra il 2017 e il 2019 e ora responsabile dell’area sportiva dei Villains.

Un profilo ideale per Gasperini

Il tecnico Gian Piero Gasperini è alla ricerca di una seconda punta di movimento, capace di dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. Bailey, 28 anni, è all’Aston Villa dal 2021 e nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze e 2 reti, un bottino ridotto che lo spinge a cercare riscatto.

Il club inglese valuterebbe Bailey circa 23 milioni di euro, ma la Roma – per voce di Frederic Massara – punta a un prestito con diritto di riscatto. I contatti con gli agenti del giocatore sono già avviati, mentre resta da trovare un accordo con l’Aston Villa.

Il ruolo di Monchi

Nonostante l’addio burrascoso a Roma nel 2019, Monchi potrebbe agevolare la trattativa. L’ex ds, ora ai vertici del club inglese, conosce bene l’ambiente giallorosso e il suo modus operandi potrebbe risultare decisivo per sbloccare l’operazione.

Altre piste di mercato

Parallelamente, sembra essersi raffreddata la pista Fabio Silva: il Wolverhampton continua a chiedere una cifra ritenuta troppo alta a fronte di un’offerta giallorossa di 15 milioni di euro.

La trattativa per Bailey è in fase avanzata, ma il via libera finale dipenderà dalla volontà dell’Aston Villa e dalla disponibilità di Monchi a favorire l’accordo con la sua ex squadra.

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO