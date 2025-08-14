La Roma ha messo nel mirino Leon Bailey, attaccante esterno giamaicano dell’Aston Villa. A condurre i contatti con il club inglese è una vecchia conoscenza dell’ambiente giallorosso: Ramón Rodríguez Verdejo, meglio noto come Monchi, direttore sportivo della Roma tra il 2017 e il 2019 e ora responsabile dell’area sportiva dei Villains.

🚨🟡🔴 AS Roma have asked Aston Villa for Leon Bailey on loan deal with buy option.



Roma are also in direct contact with player’s agents, as The Athletic reported.



Un profilo ideale per Gasperini

Il tecnico Gian Piero Gasperini è alla ricerca di una seconda punta di movimento, capace di dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. Bailey, 28 anni, è all’Aston Villa dal 2021 e nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze e 2 reti, un bottino ridotto che lo spinge a cercare riscatto.

Il club inglese valuterebbe Bailey circa 23 milioni di euro, ma la Roma – per voce di Frederic Massara – punta a un prestito con diritto di riscatto. I contatti con gli agenti del giocatore sono già avviati, mentre resta da trovare un accordo con l’Aston Villa.

Il ruolo di Monchi

Nonostante l’addio burrascoso a Roma nel 2019, Monchi potrebbe agevolare la trattativa. L’ex ds, ora ai vertici del club inglese, conosce bene l’ambiente giallorosso e il suo modus operandi potrebbe risultare decisivo per sbloccare l’operazione.

Altre piste di mercato

Parallelamente, sembra essersi raffreddata la pista Fabio Silva: il Wolverhampton continua a chiedere una cifra ritenuta troppo alta a fronte di un’offerta giallorossa di 15 milioni di euro.

La trattativa per Bailey è in fase avanzata, ma il via libera finale dipenderà dalla volontà dell’Aston Villa e dalla disponibilità di Monchi a favorire l’accordo con la sua ex squadra.

