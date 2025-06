Roma, separazione inaspettata: cosa sta succedendo ai giallorossi

Colpo di scena a Trigoria: in un momento in cui la Roma si sta rinnovando in panchina e in campo, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini al posto di Claudio Ranieri e con un mercato che, nonostante alcune limitazioni, i Friedkin vogliono sostanzioso e mirato, ora arriva una notizia che a molti sembrerà un fulmine a ciel sereno.

🚨 ANTICIPATO E CONFERMATO✅#Ghisolfi ha ricevuto un’offerta da parte di un club estero, da qui la scelta di accettare la risoluzione con la Roma: lo riferisce @eleonora_trotta Secondo https://t.co/lD6gc6FyEC in chiusura l’accordo con #Massara#calciomercatoroma💛❤️ pic.twitter.com/WVAK3uotlZ — CalciomercatoAsroma🟡🔴 (@Asroma139078692) June 17, 2025

Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. La rottura, maturata nelle ultime ore, verrà ufficializzata a breve con la risoluzione consensuale del contratto. Una scelta che arriva all’improvviso, a meno di un mese dall’inizio dei ritiri estivi e con una serie di dossier caldissimi ancora aperti.

Il dirigente francese era stato scelto la scorsa estate per dare una nuova identità all’area sportiva del club. In questi mesi aveva già tracciato le prime linee guida: dagli incontri con Gian Piero Gasperini, considerato il prescelto per la panchina giallorossa, ai contatti per blindare i giocatori ritenuti fondamentali, come Mile Svilar, il cui rinnovo è stato definito di recente dopo una lunga trattativa.

Nonostante ciò, la proprietà della Roma ha deciso di cambiare rotta. Le ragioni non sono ancora state rese note ufficialmente, ma è evidente che le divergenze interne abbiano inciso su una separazione che fino a poche settimane fa pareva inimmaginabile.

Con Ghisolfi pronto a salutare dopo appena una stagione (era arrivato lo scorso 1° luglio 2024), la Roma si è già messa in moto per trovare un sostituto in tempi rapidi. Fra i candidati figura Frederic Massara, un profilo che a Trigoria conoscono bene: per lui si tratterebbe di un ritorno, avendo già ricoperto il ruolo di ds nella Capitale tra ottobre 2016 e settembre 2017.

Il club non esclude però altre piste, consapevole che la finestra di mercato è alle porte e che serve una figura in grado di gestire le trattative più urgenti. Intanto Ghisolfi si prepara a chiudere la sua breve parentesi romanista, lasciando in eredità trattative avviate e un progetto che ora dovrà essere rifinito da chi prenderà il suo posto.

