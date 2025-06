Calciomercato, Dzeko torna in Italia: accordo raggiunto, con chi giocherà

Il calciomercato regala un’altra notizia che farà felici i tifosi, con il ritorno in Italia di un campione che ha segnato un’epoca con la Roma e ha poi lasciato il segno anche durate la sua esperienza con l’Inter. Edin Dzeko, dopo una parentesi felice in Turchia, dove ha segnato molti gol con la maglia del Fenerbahce, ha firmato un nuovo contratto.

Ad aggiudicarsi le prestazioni del campione bosniaco è stata la Fiorentina di Stefano Pioli: Dzeko è ufficialmente un giocatore viola. Dopo giorni di contatti, l’accordo è totale: contratto di un anno con opzione per il secondo legata alle presenze stagionali. Se raggiungerà la soglia fissata, il biennale scatterà automaticamente. L’ingaggio? Circa due milioni a stagione.

Nonostante i 39 anni, Dzeko non ha perso né freschezza né fame di gol. Nell’ultima stagione al Fenerbahce ha segnato 21 reti in 53 partite, confermando la sua vena realizzativa. Sulle sponde dell’Arno, arriva da svincolato, dopo essere stato corteggiato anche dal Bologna. Ma alla fine ha detto sì alla Fiorentina, diventando il primo tassello del nuovo corso firmato Pioli.

Calciomercato, Pioli può sorridere

Il tecnico viola punta forte sulla convivenza Dzeko-Kean. L’attaccante bosniaco, ex Roma e Inter, non viene certo a fare da comparsa, ma nemmeno a rubare spazio: la sua presenza può far crescere Kean, che resta blindato da una clausola da 52 milioni, valida dal 1° al 15 luglio.

Pioli immagina i due insieme in un 3-5-2 capace di esaltarne qualità e movimenti complementari. Dzeko potrà alternarsi con Kean o giocarci a fianco, garantendo esperienza, reti e una guida in campo per il centravanti italiano.

Firenze intanto si gode il primo regalo estivo: con Dzeko l’attacco viola ritrova peso, carisma e gol. E la città sogna già di tornare protagonista anche in Europa.

