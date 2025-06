Napoli, il colpo per l’attacco è a un passo: la novità dal Calciomercato

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con obiettivi ambiziosi. Dopo aver concluso l’acquisto prestigioso di Kevin De Bruyne, il club azzurro spinge ora sull’acceleratore per aggiungere un tassello chiave al reparto offensivo. Un investimento importante, pensato per garantire solidità immediata e continuità, in linea con la volontà di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, settimana decisiva per Lucca, si lavora anche per Ndoye – https://t.co/VtVYH65HdR pic.twitter.com/ezeW2Bjju6 — Il Napoli Online (@ilnapolionline) June 16, 2025

Dopo un anno di contatti e sondaggi, il momento decisivo sembra essere arrivato: Napoli e Udinese si incontreranno nuovamente in settimana per definire l’accordo che porterebbe Lorenzo Lucca all’ombra del Vesuvio. Il centravanti, 201 centimetri di fisicità pura, è considerato l’alternativa perfetta a Romelu Lukaku, garantendo centimetri, lavoro spalle alla porta e spirito di sacrificio in fase difensiva, qualità imprescindibili per il calcio di Conte.

Il giocatore ha già dato il suo assenso, lusingato dalla corte di un club pronto a puntare forte su di lui. Resta solo da limare la distanza tra domanda e offerta, con un’intesa che potrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi. Lo scorso anno l’interesse di De Laurentiis si era arenato a causa della situazione legata a Osimhen, ma oggi la priorità è chiara: servono due prime punte di livello per affrontare la Champions League da protagonisti.

Con l’investimento su Lucca, il Napoli si garantirebbe non solo un vice per Lukaku, ma un attaccante pronto a giocarsi minuti importanti anche in campionato. Giovane, italiano, già nel giro della Nazionale di Gattuso, Lucca rappresenta il profilo ideale per crescere ulteriormente in azzurro, trovando quella visibilità internazionale che a Udine non è mai arrivata.

Dopo qualche tensione vissuta in Friuli, l’attaccante vede nel Napoli l’occasione giusta per rilanciare la carriera. Il piano di Conte è chiaro: averlo a disposizione fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, quartier generale estivo ormai storico per gli azzurri. Il contratto pronto per Lucca è un quinquennale, con ingaggio decisamente ritoccato rispetto ai 250 mila euro attuali.

Ora serve solo l’ultimo sprint: chiudere in fretta, brindare al nuovo acquisto e consegnare a Conte una squadra da 22 titolari, capace di lottare in ogni competizione senza temere assenze pesanti. La strada è tracciata: Napoli ragiona da grande, ora vuole agire da grandissimo.

