Roma, nodo Zirkzee: il Manchester United temporeggia e Massara preme

La Roma resta al lavoro sul mercato in attacco, con Joshua Zirkzee considerato una priorità assoluta, ma l’affare non è ancora in chiusura. Il Manchester United, infatti, sta temporeggiando, trattenendo il calciatore per coprire le assenze dovute alla Coppa d’Africa di Mbeumo e Diallo e riflettendo sulla possibilità di monetizzare subito dalla cessione, soluzione oggi impraticabile per Trigoria.

Il club giallorosso spinge per la formula del prestito con riscatto, vincolato al raggiungimento del quarto posto in campionato, unica condizione che permetterebbe di investire 40 milioni senza violare il fair play finanziario.

Lo United valuterà la cessione solo nella seconda metà di gennaio, mentre Massara e l’allenatore Gasperini preferiscono un rinforzo pronto già dai primi giorni del mese, quando la Roma sarà impegnata in nove gare tra campionato e coppe.

Accanto a Zirkzee resta aperta la pista Giovanni Raspadori, valutata come opportunità più che come priorità. Tra Roma e Atletico Madrid sarebbero già stati discussi termini di prestito con riscatto a 20 milioni, ma nessuna proposta ufficiale è ancora arrivata all’entourage del giocatore. La società lavora anche su altri nomi, coperti, per garantire alternative qualificate, senza cedere all’acquisto “tanto per”.

Se dovesse arrivare Zirkzee, Gasperini immagina un reparto offensivo rinnovato: Soulé a destra, Raspadori a sinistra e Zirkzee come punta centrale, con Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e uno tra Dovbyk o Ferguson come alternative.

Bailey, causa infortuni finora non è stato valutato appieno, resterà sotto osservazione a gennaio, mentre Baldanzi sembra il candidato principale a lasciare spazio. La Roma, quindi, procede con cautela ma con la chiara volontà di rafforzare l’attacco, cercando di combinare le necessità immediate e la prospettiva futura.

