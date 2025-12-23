Juventus, parte l’assalto a Frattesi: Muharemovic può sbloccare l’incastro

La Juventus spinge per Frattesi e l’idea per avvicinare l’affare passa da un nome che, a prima vista, sembra minore ma non lo è affatto: Muharemovic. La triangolazione non è delle più semplici, ma rientra perfettamente in quei meccanismi di mercato capaci di dare una scossa alle trattative ferme.

La Juve vuole Davide Frattesi, l’Inter è disposta a cederlo solo davanti a un’offerta non inferiore ai 30 milioni. I nerazzurri, però, hanno messo nel mirino Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo valutato circa 25 milioni. Ed è qui che entra in gioco il dettaglio decisivo: sulla cessione del difensore bosniaco i bianconeri incassano il 50%. Un ritorno economico che, di fatto, abbatterebbe il costo dell’operazione Frattesi. Sulla carta sembra lineare. Nella pratica, molto meno.

Che Spalletti abbia indicato Frattesi come rinforzo ideale non è un segreto. Il ct vuole un centrocampista capace di inserirsi e incidere sotto porta. Con lui in Nazionale, Frattesi ha risposto con i fatti: 7 gol in 22 presenze. Numeri che pesano.

Dal canto suo, il centrocampista nerazzurro ha preso atto della situazione a Milano. Superato nelle gerarchie da Sucic e Zielinski, ha maturato la decisione di cambiare aria per tornare a giocare con continuità. Obiettivo dichiarato: rientrare stabilmente nel giro azzurro e inseguire il posto per i prossimi Mondiali.

Volontà che combaciano, ma non basta. Perché dall’altra parte del tavolo ci sono Marotta e Ausilio, consapevoli di avere un asset importante e intenzionati a monetizzare.

Ecco perché Muharemovic può diventare la chiave. Il difensore del Sassuolo piace a Chivu, che lo considera il profilo giusto per ringiovanire una difesa bisognosa di interventi mirati. A 22 anni è pronto, conosce il campionato ed è in forte ascesa.

Ventiquattro, venticinque milioni non sono pochi, ma il bosniaco è uno di quei giocatori destinati a salire di valore. Tradotto: aspettare potrebbe costare di più. Ora o mai più, insomma. Muharemovic non è l’unico difensore sul mercato e l’Inter valuta anche altre soluzioni. In alternativa, resta aperta una seconda strada: Frattesi alla Juve con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

