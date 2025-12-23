Roma-Genoa, asse caldo di mercato: Pisilli verso il Grifone, Frendrup idea concreta

Roma e Genoa si ritroveranno faccia a faccia lunedì 29 all’Olimpico, nel giorno del ritorno di Daniele De Rossi da avversario dopo l’esonero di 15 mesi fa. Ma prima ancora del campo, i due club hanno iniziato a parlarsi di mercato. Sul tavolo c’è un intreccio che può prendere forma già nella sessione invernale: Pisilli da una parte, Frendrup dall’altra.

Il #Genoa continua ad insistere per #Pisilli 💣



La #Roma, nel caso in cui il centrocampista partisse, potrebbe andare all’assalto di #Frendrup 🔎



L’eventuale operazione con il Genoa per il danese, però, appare molto complessa per gennaio 😬



Un doppio movimento che risponde a esigenze precise, tecniche e di minutaggio, e che al momento è ancora in fase esplorativa. Il Genoa ha messo nel mirino Niccolò Pisilli, centrocampista cresciuto a Trigoria e pupillo dichiarato di De Rossi. Fu proprio lui a lanciarlo titolare in Serie A nel big match contro la Juventus del 1° settembre 2024. (continua dopo la foto)

Con Gasperini, però, lo spazio si è ridotto al minimo: tre presenze stagionali, quattro in Europa League e tre in campionato, per un totale di appena 202 minuti. Troppo pochi. Da settimane Pisilli spinge per andare a giocare con continuità e la Roma non ha chiuso la porta, pur dovendo fare i conti con l’assenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, fattore che rallenta ma non blocca l’operazione.

Per dare il via libera, i giallorossi hanno chiesto informazioni su Morten Frendrup. Il danese è stato l’uomo d’ordine del centrocampo rossoblù nel recente passato e non è un nome nuovo sui taccuini delle big: in estate era finito anche nel mirino di Inter e Milan.

Alla Roma piace per equilibrio, intensità e affidabilità. Un profilo pronto, capace di reggere subito il salto di livello e di colmare un’uscita temporanea in mezzo al campo. (continua dopo la foto)

Le discussioni sono ancora embrionali: non si parla di cifre né di formule definite. L’idea, però, è stata messa sul tavolo e trova consenso da entrambe le parti. Pisilli aumenterebbe sensibilmente il suo minutaggio, Frendrup realizzerebbe il salto in una big che attende da tempo.

Ora tocca a Roma e Genoa trovare la quadra. Il dialogo è aperto, l’incastro esiste. Resta da capire se il mercato farà il resto.

