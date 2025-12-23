x

Juventus, Ottolini è la scelta: il nuovo ds pronto a firmare prima di fine anno

La Juventus è pronta a sciogliere l’ultimo nodo: manca solo l’ufficialità per la nomina di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. L’annuncio è atteso prima della fine dell’anno, con un obiettivo chiaro e immediato: permettergli di essere operativo già nel mercato di gennaio. Fin qui le operazioni sono state gestite direttamente da Comolli, affiancato da una ristretta cerchia di intermediari di fiducia.

La ricerca del nuovo ds è arrivata alla svolta. Ottolini ha superato la concorrenza di un Mister X straniero, rimasto sotto traccia fino all’ultimo grazie a una gestione molto riservata dell’ad bianconero.

Il profilo di Ottolini è sempre rimasto in cima alla lista. L’ex direttore sportivo del Genoa ha sostenuto un colloquio con Comolli, rispondendo a una serie di domande mirate, poi ha atteso. Ora quella chiamata è imminente. (continua dopo la foto)

Per lui si tratta di un ritorno alla Juve, ma con un ruolo profondamente diverso rispetto al passato. Tra il 2018 e il 2022 aveva lavorato soprattutto con la Next Gen e nel supporto ai calciatori in prestito. Stavolta la responsabilità è piena, centrale, strategica.

Ed è proprio questo che ha convinto Comolli: conoscenza dell’ambiente, esperienza recente e capacità di muoversi senza bisogno di rodaggio.

Negli ultimi mesi Comolli ha valutato anche profili stranieri. Su uno di questi c’è stato persino un tentativo concreto, fermatosi però davanti a ostacoli economici mai superati. Nel frattempo i risultati stanno premiando la linea made in Italy, rafforzando una scelta che va nella direzione della continuità. (continua dopo la foto)

Il nuovo ds della Juventus non è ancora stato incaricato ufficialmente, ma il quadro è definito. Per Ottolini è solo questione di tempo, pochissimo. Serve una convocazione, una firma sulla scrivania di Comolli e poi si potrà parlare al presente. Obiettivo dichiarato: chiudere tutto prima di fine anno.

