Milan, Maignan resta un rebus: Hugo Souza nel mirino

Il Milan guarda avanti, anche se il presente resta sospeso. Il rinnovo di Maignan è ancora in fase di stallo e, senza segnali concreti di svolta, la dirigenza rossonera ha deciso di muoversi per tempo. L’obiettivo è chiaro: evitare lo scenario di un addio a parametro zero nel giugno 2026. Per questo il ds Igli Tare ha già individuato il possibile erede.
Sportmediaset, #Milan: Hugo Souza il favorito in caso di addio di #Maignan 🔍#milanpresshttps://t.co/zVz3Bq9Eju— MilanPress.it (@MilanPress_it) December 23, 2025
Il nome cerchiato in rosso è quello di Hugo Souza, portiere brasiliano classe 1999, attualmente al Corinthians e fresco vincitore della Coppa del Brasile. (continua dopo la foto)
Cresciuto nel settore giovanile del Flamengo, Hugo Souza è arrivato al Corinthians nel gennaio 2025 per appena 800mila euro. In pochi mesi si è preso la maglia da titolare e ha chiuso la stagione con numeri pesanti: 26 clean sheet in 56 presenze complessive.
Prestazioni continue, affidabilità e personalità: elementi che hanno acceso i radar non solo del Milan, ma anche di diversi club europei e non. Un dettaglio che rende la corsa al portiere tutt’altro che semplice.
Il prezzo del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni, una cifra considerata sostenibile per le casse rossonere. Il vero nodo, però, è il Corinthians, che fa leva su un contratto in scadenza a dicembre 2028 e non ha alcuna fretta di cedere. (continua dopo la foto)
Molto dipenderà anche dall’evoluzione della situazione legata a Maignan. Se il rinnovo dovesse continuare a non sbloccarsi, il Milan è pronto ad accelerare. Hugo Souza è più di un nome in lista: è il prescelto. Ora resta da capire se e quando arriverà la fumata bianca.
