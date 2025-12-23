Milan, Maignan resta un rebus: Hugo Souza nel mirino

Il Milan guarda avanti, anche se il presente resta sospeso. Il rinnovo di Maignan è ancora in fase di stallo e, senza segnali concreti di svolta, la dirigenza rossonera ha deciso di muoversi per tempo. L’obiettivo è chiaro: evitare lo scenario di un addio a parametro zero nel giugno 2026. Per questo il ds Igli Tare ha già individuato il possibile erede.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Hugo Souza, portiere brasiliano classe 1999, attualmente al Corinthians e fresco vincitore della Coppa del Brasile. (continua dopo la foto)

Cresciuto nel settore giovanile del Flamengo, Hugo Souza è arrivato al Corinthians nel gennaio 2025 per appena 800mila euro. In pochi mesi si è preso la maglia da titolare e ha chiuso la stagione con numeri pesanti: 26 clean sheet in 56 presenze complessive.

Prestazioni continue, affidabilità e personalità: elementi che hanno acceso i radar non solo del Milan, ma anche di diversi club europei e non. Un dettaglio che rende la corsa al portiere tutt’altro che semplice.

Il prezzo del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni, una cifra considerata sostenibile per le casse rossonere. Il vero nodo, però, è il Corinthians, che fa leva su un contratto in scadenza a dicembre 2028 e non ha alcuna fretta di cedere. (continua dopo la foto)

MILAN, ITALY – 2025/10/19: Mike Maignan of AC Milan seen in action during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and ACF Fiorentina at San Siro Stadium in Milan Final Score: Milan 2-1 Fiorentina. (Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Molto dipenderà anche dall’evoluzione della situazione legata a Maignan. Se il rinnovo dovesse continuare a non sbloccarsi, il Milan è pronto ad accelerare. Hugo Souza è più di un nome in lista: è il prescelto. Ora resta da capire se e quando arriverà la fumata bianca.

