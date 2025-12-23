Milan, porte girevoli in attacco: Nkunku sul mercato, Fullkrug pronto a firmare

Si entra e si esce, perché nel calcio il tempo non aspetta nessuno. Il Milan si prepara ad accogliere Fullkrug, impegnato nel consueto iter di visite mediche e passaggi burocratici prima della firma sul contratto. Un arrivo che, inevitabilmente, cambia gli equilibri offensivi e apre la porta a una possibile uscita.

L’infortunio non banale di Santi Gimenez ha complicato i piani, ma non li ha stravolti. Anzi, proprio perché là davanti lo spazio non è infinito, qualcuno è destinato a fare un passo indietro.

Il nome è uno solo: Nkunku. Il francese, acquistato nell’ultima parte della scorsa estate, è la principale delusione di questa prima fase rossonera. Il problema non è solo tecnico, ma anche economico: 37 milioni più 5 di bonus e un contratto lungo, fino al 30 giugno 2030.

Vendere non sarà semplice. E non lo sarà né a gennaio né più avanti. Qualche spiraglio dall’estero può aprirsi, ma il nodo resta sempre lo stesso: a chi e con quale formula. Il rischio è di rimandare una questione destinata comunque a tornare sul tavolo.

Al netto di qualche parola di incoraggiamento, Allegri non sembra convinto. Le caratteristiche di Nkunku si sovrappongono troppo a quelle di Leao e Pulisic, considerati intoccabili. Il tentativo da centravanti non ha dato risposte: zero gol e poche soluzioni.

Ora che un centravanti vero è arrivato, lo spazio si riduce ulteriormente. Trovargli una collocazione stabile diventa complicato, se non improbabile.

L’idea è chiara: a gennaio si proverà a far partire Nkunku, magari con un prestito condizionato, per evitare che la situazione degeneri. L’obiettivo è non ritrovarsi tra qualche mese con un nuovo caso interno difficile da gestire.

