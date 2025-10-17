Roma-Inter: Statistiche, Quote e Dati per il Big Match Olimpico

La Serie A torna protagonista con una delle sue sfide più attese: Roma contro Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Due formazioni con ambizioni di vertice si affrontano in un match che promette equilibrio e spettacolo, mettendo di fronte la miglior difesa del torneo, quella dei giallorossi, e il miglior attacco, quello dei nerazzurri. Il contesto di classifica rende l’incontro particolarmente significativo: la Roma guida la graduatoria a pari punti con il Napoli, mentre l’Inter insegue a breve distanza.

Due filosofie a confronto: miglior difesa contro miglior attacco

L’incontro tra Roma e Inter rappresenta un vero e proprio scontro di filosofie calcistiche opposte. La formazione di Gian Piero Gasperini ha costruito la propria ascesa sulla solidità difensiva: solo 2 gol subiti in sei giornate, dato che la pone in cima alla classifica delle migliori retroguardie del campionato. Tuttavia, il reparto offensivo giallorosso deve ancora trovare la giusta continuità, con 7 reti realizzate (media poco superiore a un gol a partita).

La Roma ha ottenuto 6 punti nelle 3 gare casalinghe giocate, quinta miglior squadra per rendimento interno.

Dall’altra parte, la squadra di Christian Chivu fa leva su un attacco prolifico: 17 gol segnati (quasi 3 a partita), che la rendono la più efficace davanti alla porta avversaria. I nerazzurri affrontano la trasferta con il morale alto dopo cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions League.

L’ Inter ha vinto una delle due gare esterne giocate finora, con una media di 1,5 punti fuori casa.

Precedenti e rendimento: i numeri che pesano

La storia degli incontri tra Roma e Inter in Serie A è ricca di episodi significativi. Su 184 precedenti, i nerazzurri conducono con 79 vittorie contro le 51 dei giallorossi; 54 i pareggi. All’Olimpico, la Roma ha vinto 34 volte, ma l’ultima affermazione interna risale al 2016. Da allora, l’Inter ha collezionato 5 successi esterni e 3 pareggi.

Precedenti totali Vittorie Roma Pareggi Vittorie Inter 184 51 54 79

Ultima vittoria casalinga della Roma contro l’ Inter : 2 ottobre 2016 (2-1).

Sul piano individuale, tra i marcatori da segnalare il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, già decisivo nella passata stagione, e il giovane Matías Soulé per la Roma, protagonista di un avvio di campionato brillante.

Le quote dei principali bookmaker: equilibrio e margini sottili

L’analisi delle principali quote disponibili presso i bookmaker evidenzia un leggero favore dell’Inter, pur a fronte di un sostanziale equilibrio. Le quote per il successo esterno nerazzurro oscillano tra 2.20 e 2.30 (Snai, Betflag, William Hill, Bet365), mentre la vittoria della Roma è quotata tra 3.20 e 3.35. Il pareggio si attesta tra 3.10 e 3.25.

Esito Snai Betflag William Hill Bet365 1 (Roma) 3.35 3.35 3.20 3.30 X 3.20 3.20 3.10 3.25 2 (Inter) 2.20 2.30 2.30 2.25

Per quanto riguarda i mercati “Under/Over”, l’Under 2,5 è favorito a 1,73, mentre l’Over si attesta intorno a 2.00. L’opzione “Goal” (entrambe le squadre a segno) si trova tra 1,75 e 1,80, leggermente più bassa rispetto al “NoGoal”. Tra i risultati esatti, l’1-1 è quotato a 5,75, seguito dallo 0-1 a 7,50 e dall’1-0 a 9,50.

Curiosità, tendenze e protagonisti in evidenza

Oltre ai dati storici e alle quote, alcune tendenze emergono con chiarezza:

La partita si annuncia come un banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre. La Roma cercherà di interrompere il lungo digiuno casalingo contro l’Inter, mentre i nerazzurri puntano a confermare la propria efficacia offensiva e a colmare il distacco dalla vetta. Il contesto, la storia recente e i numeri lasciano presagire un confronto equilibrato, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.