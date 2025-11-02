Roma-Inter: Statistiche e Quote Serie A Femminile 2024

La quarta giornata della Serie A Femminile prosegue domenica 2 novembre con una tripletta di incontri che accendono l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Dopo gli anticipi che hanno già regalato emozioni e risultati a sorpresa, il campionato entra nel vivo con scontri decisivi per la testa della classifica e per le ambizioni delle varie squadre coinvolte. Il programma prevede alle 12:30 il big match Roma-Inter, seguito da Juventus-Ternana Women alle 15:00 e da Sassuolo-Fiorentina alle 18:00. Le sfide promettono spettacolo e mettono in palio punti pesanti per la corsa al vertice e per la salvezza.
Roma-Inter apre la domenica: scontro in vetta e ambizioni a confronto
Il weekend di Serie A Femminile si accende con il confronto tra Roma e Inter sul campo del Tre Fontane, in programma alle 12:30. Le giallorosse arrivano a questo appuntamento forti di un percorso finora perfetto: 9 punti in tre gare, miglior attacco e una solidità difensiva che fa ben sperare i tifosi capitolini. La squadra di casa punta a consolidare il primato e a ribadire l’ambizione di dominare il campionato anche in questa stagione.
L’Inter, invece, si presenta con 5 punti in classifica e l’obiettivo di rilanciarsi subito dopo un avvio altalenante. Le nerazzurre vogliono interrompere la serie positiva della Roma e rilanciare le proprie quotazioni in chiave alta classifica. La gara promette intensità, qualità tecnica e possibili colpi di scena, con entrambe le formazioni che prediligono un calcio offensivo e spettacolare.
Analisi delle statistiche: forma attuale e precedenti recenti
Guardando alle statistiche delle prime giornate, emergono alcuni dati interessanti:
- La Roma ha vinto tutte le partite disputate, segnando con grande regolarità e subendo pochissime reti.
- L’Inter ha raccolto una vittoria e due pareggi, mostrando solidità ma anche qualche difficoltà nel finalizzare le azioni.
- Nei precedenti tra le due squadre, le sfide si sono spesso rivelate combattute e ricche di gol, segno di un certo equilibrio e di una rivalità ormai consolidata nella categoria.
La forma recente delle altre protagoniste della giornata vede il Milan e il Como in crescita dopo le vittorie del sabato, mentre la Lazio e il Genoa cercano riscatto nelle prossime settimane.
Quote principali e mercati disponibili: il punto della situazione
Le quote dei principali bookmaker per la giornata di Serie A Femminile mostrano un leggero vantaggio per la Roma nel match d’apertura contro l’Inter. Il fattore campo e il rendimento recente delle giallorosse incidono sulle valutazioni degli operatori, che tuttavia non sottovalutano la voglia di riscatto delle nerazzurre.
- La vittoria della Roma viene generalmente quotata come l’esito più probabile, seguita dal pareggio e dal successo esterno dell’Inter.
- Per quanto riguarda Juventus-Ternana Women, il pronostico degli analisti sembra orientato verso un successo delle bianconere, anche se la Ternana cerca i primi punti della stagione senza nulla da perdere.
- Nel confronto tra Sassuolo e Fiorentina, le quote appaiono più equilibrate, riflettendo l’incertezza tra due formazioni di valore simile e alla ricerca di rilancio.
Tendenze e curiosità numeriche: chi segna di più e chi sorprende
Le prime giornate di Serie A Femminile hanno già evidenziato alcune tendenze significative:
- La Roma si conferma squadra dal grande potenziale offensivo, con una media gol superiore a due reti a partita.
- Il Milan ha dimostrato solidità e capacità di rimonta, come nel recente 4-2 contro la Lazio.
- La Como Women si sta rivelando una sorpresa positiva, mentre la Ternana Women fatica a trovare la via della rete.
La classifica provvisoria vede la Roma al comando con 9 punti, seguita da Napoli Women (7), Milan, Lazio e Como Women (6), mentre la Ternana Women resta ancora ferma a quota zero.
La quarta giornata di Serie A Femminile si annuncia ricca di spunti interessanti tra statistiche, curiosità e quote aggiornate. Le sfide in programma potranno incidere in modo significativo sulla classifica e sulla fiducia delle squadre impegnate, offrendo agli appassionati un fine settimana di calcio emozionante e aperto a ogni risultato.