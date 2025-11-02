Roma-Inter: Statistiche e Quote Serie A Femminile 2024

La quarta giornata della Serie A Femminile prosegue domenica 2 novembre con una tripletta di incontri che accendono l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Dopo gli anticipi che hanno già regalato emozioni e risultati a sorpresa, il campionato entra nel vivo con scontri decisivi per la testa della classifica e per le ambizioni delle varie squadre coinvolte. Il programma prevede alle 12:30 il big match Roma-Inter, seguito da Juventus-Ternana Women alle 15:00 e da Sassuolo-Fiorentina alle 18:00. Le sfide promettono spettacolo e mettono in palio punti pesanti per la corsa al vertice e per la salvezza.

Roma-Inter apre la domenica: scontro in vetta e ambizioni a confronto

Il weekend di Serie A Femminile si accende con il confronto tra Roma e Inter sul campo del Tre Fontane, in programma alle 12:30. Le giallorosse arrivano a questo appuntamento forti di un percorso finora perfetto: 9 punti in tre gare, miglior attacco e una solidità difensiva che fa ben sperare i tifosi capitolini. La squadra di casa punta a consolidare il primato e a ribadire l’ambizione di dominare il campionato anche in questa stagione.

L’Inter, invece, si presenta con 5 punti in classifica e l’obiettivo di rilanciarsi subito dopo un avvio altalenante. Le nerazzurre vogliono interrompere la serie positiva della Roma e rilanciare le proprie quotazioni in chiave alta classifica. La gara promette intensità, qualità tecnica e possibili colpi di scena, con entrambe le formazioni che prediligono un calcio offensivo e spettacolare.

Analisi delle statistiche: forma attuale e precedenti recenti

Guardando alle statistiche delle prime giornate, emergono alcuni dati interessanti:

La Roma ha vinto tutte le partite disputate, segnando con grande regolarità e subendo pochissime reti.

L'Inter ha raccolto una vittoria e due pareggi, mostrando solidità ma anche qualche difficoltà nel finalizzare le azioni.

Nei precedenti tra le due squadre, le sfide si sono spesso rivelate combattute e ricche di gol, segno di un certo equilibrio e di una rivalità ormai consolidata nella categoria.

La forma recente delle altre protagoniste della giornata vede il Milan e il Como in crescita dopo le vittorie del sabato, mentre la Lazio e il Genoa cercano riscatto nelle prossime settimane.

Quote principali e mercati disponibili: il punto della situazione

Le quote dei principali bookmaker per la giornata di Serie A Femminile mostrano un leggero vantaggio per la Roma nel match d’apertura contro l’Inter. Il fattore campo e il rendimento recente delle giallorosse incidono sulle valutazioni degli operatori, che tuttavia non sottovalutano la voglia di riscatto delle nerazzurre.

La vittoria della Roma viene generalmente quotata come l'esito più probabile, seguita dal pareggio e dal successo esterno dell'Inter.

Per quanto riguarda Juventus-Ternana Women, il pronostico degli analisti sembra orientato verso un successo delle bianconere, anche se la Ternana cerca i primi punti della stagione senza nulla da perdere.

, il pronostico degli analisti sembra orientato verso un successo delle bianconere, anche se la cerca i primi punti della stagione senza nulla da perdere. Nel confronto tra Sassuolo e Fiorentina, le quote appaiono più equilibrate, riflettendo l’incertezza tra due formazioni di valore simile e alla ricerca di rilancio.

Tendenze e curiosità numeriche: chi segna di più e chi sorprende

Le prime giornate di Serie A Femminile hanno già evidenziato alcune tendenze significative:

La Roma si conferma squadra dal grande potenziale offensivo, con una media gol superiore a due reti a partita.

Il Milan ha dimostrato solidità e capacità di rimonta, come nel recente 4-2 contro la Lazio.

ha dimostrato solidità e capacità di rimonta, come nel recente 4-2 contro la . La Como Women si sta rivelando una sorpresa positiva, mentre la Ternana Women fatica a trovare la via della rete.

La classifica provvisoria vede la Roma al comando con 9 punti, seguita da Napoli Women (7), Milan, Lazio e Como Women (6), mentre la Ternana Women resta ancora ferma a quota zero.

La quarta giornata di Serie A Femminile si annuncia ricca di spunti interessanti tra statistiche, curiosità e quote aggiornate. Le sfide in programma potranno incidere in modo significativo sulla classifica e sulla fiducia delle squadre impegnate, offrendo agli appassionati un fine settimana di calcio emozionante e aperto a ogni risultato.