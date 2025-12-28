Roma, Gasperini spinge, l’attacco cambia volto

La Roma accelera e prepara una rivoluzione offensiva. Il 2026 può aprirsi con un volto completamente nuovo là davanti e Gasperini vuole subito alternative concrete, già dalla trasferta di Bergamo. La società ha dato il via libera al doppio intervento nel mercato invernale: prima Raspadori, poi l’affondo su Zirkzee. Due operazioni diverse per tempi e complessità, ma legate da una strategia chiara.

Per il ritorno in Italia dell’attaccante della nazionale è ormai questione di dettagli. Il ds Massara ha migliorato sensibilmente la proposta all’Atletico Madrid: 2 milioni per il prestito oneroso fino a fine stagione e 17 milioni per il diritto di riscatto. Una mossa netta dopo il primo rifiuto incassato sull’offerta iniziale da 500mila euro più 15 milioni. (continua dopo la foto)

Le sensazioni che filtrano sono positive. Gasperini ha chiesto di forzare i tempi, anche per chiudere prima della ripresa della Liga del 4 gennaio e anticipare una concorrenza che, anche in Italia, non manca. L’obiettivo è avere Raspadori a Trigoria già a ridosso della fine del 2025, così da renderlo subito disponibile per la prima gara del nuovo anno.

Diverso il discorso per Zirkzee, ma non meno concreto. Al Manchester United non sono arrivate altre proposte ufficiali e il nodo resta soprattutto economico. La Roma ha messo sul tavolo 5 milioni per il prestito oneroso e 30 milioni per l’obbligo di riscatto, più 3 milioni di commissioni, per un’operazione complessiva da 38 milioni di euro, come riportato dal Corriere della Sera. (continua dopo la foto)

Screenshot

L’olandese, reduce da mesi difficili in Premier League e da una rottura con il tecnico Amorim, vede di buon occhio il ritorno in Serie A. Qui i tempi sono meno stringenti: la Roma può attendere fino a metà gennaio per chiudere.

Se Raspadori è atteso in giallorosso già per la sfida con l’Atalanta, per Zirkzee servirà ancora pazienza. Ma il disegno è evidente: la Roma vuole presentarsi al 2026 con un attacco completamente ridisegnato, più mobile, più tecnico, più adatto alle idee di Gasperini. Le prime mosse sono state fatte. Ora tocca alle trattative trasformarle in realtà.

