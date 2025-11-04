Roma, Gasperini perde Dybala: quanto tempo dovrà fermarsi l’argentino dopo l’infortunio di domenica

Roma, non c’è pace per Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro e resterà fuori per circa tre settimane. L’infortunio è arrivato nel momento più inatteso: dopo aver calciato il rigore contro il Milan, Dybala si è immediatamente toccato la gamba sinistra dove ha avvertito un dolorino sospetto.

Purtroppo per lui e per i giallorossi, la partita di San Siro si è rivelata “maledetta“: dopo aver sbagliato un gol da posizione molto favorevole sullo 0-0, nel momento migliore della sua squadra, Dybala si è ripetuto calciando in modo non impeccabile il rigore nel finale: Maignan ha parato, la Roma è uscita sconfitta e il campione argentino è finito di nuovo in infermeria. (continua dopo la foto)

Il penalty, parato da Maignan, ha fatto da preludio a una scena che si ripete troppo spesso: preoccupazione in panchina, mani nei capelli per Gasperini e cambio obbligato. Gli esami hanno confermato la diagnosi temuta, anche se è stata smentita l’ipotesi peggiore: non si tratta di una rottura completa. La Joya ha già iniziato le terapie, ma il rientro è previsto solo dopo la sosta per le nazionali.

L’assenza di Dybala arriva nel momento peggiore per la Roma. La squadra giallorossa, reduce dalla sconfitta contro il Milan di Allegri, ha perso la vetta della classifica e dovrà ora fare a meno del suo leader offensivo per un ciclo di partite delicate.

Il calendario, infatti, prevede gli impegni di campionato contro Udinese e Cremonese, oltre alla sfida europea con i Rangers in Europa League, match che l’argentino salterà certamente. Gasperini spera di riaverlo disponibile per la gara del 30 novembre contro il Napoli, all’Olimpico, match che si preannuncia già caldissimo. (continua dopo la foto)

Il tecnico deve inoltre fare i conti con altri problemi in attacco: Ferguson è fermo per un guaio muscolare, anche se dovrebbe recuperare nel giro di una settimana, mentre in rosa resta Dovbyk, un giocatore che Gasperini non ha mai considerato molto adatto al suo sistema di gioco.

Il ritorno di Dybala sarà quindi gestito con cautela: lo staff medico punta ad averlo al 100%, senza rischiare ricadute. L’argentino, intanto, prosegue il lavoro individuale, consapevole che la Roma ha bisogno della sua presenza per restare agganciata al vertice.

