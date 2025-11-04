Il grande ritorno di Donadoni: dove allenerà l’ex campione rossonero

Il calcio italiano registra con un po’ di emozione il ritorno in panchina di Roberto Donadoni, ex bandiera del grande Milan di Silvio Berlusconi. L’allenatore bergamasco, dopo quasi 7 anni senza più allenare in Italia, ha deciso di rimettersi in gioco e di tornare sui campi per tentare di risollevare una delle squadre più deludenti di questa prima parte di stagione in serie B.

Lo Spezia cambia guida tecnica. Dopo un inizio di stagione negativo, la società ligure ha deciso di esonerare Luca D’Angelo, che paga una classifica pesantissima: appena 7 punti in 11 giornate di Serie B, all’ultimo posto in coabitazione con la Sampdoria. La sconfitta nell’ultimo turno contro il Monza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. (continua dopo la foto)

La decisione è arrivata nella notte, al termine di un lungo confronto tra proprietà e dirigenza. D’Angelo, che solo pochi mesi fa era stato a un passo dal riportare lo Spezia in Serie A, lascia dopo un avvio disastroso e con un ambiente ormai sfiduciato. L’obiettivo dichiarato è dare una svolta immediata per evitare che la stagione precipiti ulteriormente.

Al suo posto arriva quindi Roberto Donadoni, ex Ct della Nazionale, fermo da cinque anni dopo l’ultima esperienza in Cina, allo Shenzhen. Il tecnico bergamasco, 61 anni, non allenava in Italia dal 2018, quando aveva guidato il Bologna fino alla salvezza prima di essere sostituito da Filippo Inzaghi.

Donadoni è già stato presentato alla squadra e sarà in panchina contro il Bari nella prossima giornata di campionato. Per lui si tratta di una sfida complessa ma stimolante: riportare fiducia in un gruppo in difficoltà e tentare una risalita che, al momento, non si preannuncia semplice. (continua dopo la foto)

La società spera che l’esperienza e la personalità di Donadoni possano dare una scossa ai giocatori. Dopo l’avvio difficile, lo Spezia vuole ritrovare estusiasmo e risultati per allontanarsi quanto prima dalle zone basse della classifica.

Il tempo però è poco: il match contro il Bari sarà già un banco di prova per capire se la scossa Donadoni potrà davvero cambiare la stagione dei liguri. Poi inizierà il vero lavoro del tecnico per cercare di dare la propria impronta alla squadra.

