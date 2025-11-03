Roma, Gasperini nonostante tutto sorride. “Fatto un salto di qualità, peccato per lo stop di Dybala”

Gian Piero Gasperini analizza con equilibrio la sconfitta della sua Roma contro il Milan. A Dazn, il tecnico sottolinea la crescita della squadra nonostante il risultato: “Faccio fatica a voler cercare a tutti i costi cosa non è andato. Meglio vedere cosa è andato, e sono tante cose. È questa la strada che vogliamo percorrere”.

❌ Dopo 18 rigori consecutivi segnati, #Dybala ha fallito dal dischetto.



La beffa è l'infortunio: il secondo muscolare sempre su calcio di rigore in tre anni.https://t.co/b18CllcVwz — Retesport 104.2fm (@ReteSport) November 3, 2025

Gasperini ha ribadito la sensazione di aver visto una Roma più matura: “Quando esci da queste partite sei rammaricato per il risultato, ma anche fiducioso. Penso che questa sera il salto di qualità l’abbiamo fatto, anche se non nelle conclusioni. Abbiamo giocato con personalità contro una squadra forte sul loro campo. Faccio fatica a trovare aspetti negativi”.

Il tecnico ha poi ricordato quanto i dettagli pesino nel percorso dei giallorossi: “Siamo dispiaciuti per il risultato, ma anche per i rigori sbagliati. Ce ne hanno già penalizzati quattro su cinque tra campionato ed Europa. Molte grandi riescono nel finale a trovare l’episodio decisivo, noi invece lo stiamo ancora cercando”.

Roma, la preoccupazione di Gasperini per Dybala

Più che per il rigore fallito, Gasperini si è mostrato preoccupato per le condizioni di Dybala: “La cosa peggiore è l’infortunio. Vedremo quando potrà recuperare, ma sicuramente dopo la sosta. Dispiace perché stava facendo partite da grande giocatore qual è, e questa è la perdita più grande della serata”.

Nel finale, il tecnico ha voluto dedicare un pensiero a Giovanni Galeone, suo mentore ai tempi del Pisa: “Ricordo una partita decisiva per la promozione: feci tre o quattro passaggi al portiere per tenere il pareggio. Lui mi disse che non si giocava per tirare a campare, ma fino all’ultimo minuto. È stato un grande insegnamento”.

