Doppietta di Castro e perla di Miranda: il Bologna rimonta e travolge il Parma 3-1 al Tardini

Il Bologna continua a correre e conquista un’altra vittoria pesantissima nel derby emiliano contro il Parma, battuto 3-1 in rimonta allo stadio Tardini nella 10ª giornata di Serie A. Una prestazione autorevole per la squadra di Vincenzo Italiano (ancora assente in panchina, ma atteso al rientro nel prossimo turno), che con questo successo aggancia la Juventus a quota 18 punti e consolida la propria candidatura europea.

Bernabé illude il Parma, poi è monologo Bologna

L’inizio è da incubo per i felsinei: passano appena dodici secondi e il Parma è già in vantaggio. Su un rilancio di Suzuki, un rimpallo fortunato favorisce Bernabé, che con un diagonale preciso batte Skorupski per l’1-0. Colpito a freddo, il Bologna reagisce con rabbia e intensità, schiacciando i gialloblù nella propria metà campo e sfiorando più volte il pareggio con Orsolini e Odgaard.

Il gol dell’1-1 arriva al 17’: Holm serve perfettamente Castro, che insacca con freddezza e rimette in equilibrio la gara. Poco dopo, Britschgi colpisce una traversa che avrebbe potuto riportare avanti i padroni di casa, ma il match cambia volto al 35’, quando Ordoñez viene espulso per doppia ammonizione.

Da quel momento il Bologna prende il controllo totale del gioco, con il 75% di possesso palla e numerose occasioni: Odgaard e Rowe sfiorano il vantaggio, ma il primo tempo si chiude sul pari.

Castro trascina, Miranda chiude i conti

Nella ripresa il dominio del Bologna diventa schiacciante. I rossoblù perdono Freuler per un problema muscolare, ma non rallentano il ritmo: Castro colpisce l’esterno della rete e Pobega impegna severamente Chichizola.

Il sorpasso arriva al 67’: Juan Miranda crossa dalla sinistra, la difesa del Parma sbaglia il rinvio e Castro, ancora lui, firma la doppietta personale del 2-1.

Il Parma, in inferiorità numerica, tenta una reazione d’orgoglio con Cutrone, ma nel finale il Bologna chiude definitivamente i conti: Cambiaghi serve Miranda, che con un gran tiro all’incrocio realizza il 3-1 al 91’.

Bologna da Europa, Parma in crisi

Con questo successo il Bologna centra la terza vittoria nelle ultime cinque partite, confermando la propria crescita costante e un’identità di gioco ormai solida. L’attacco guidato da Castro si conferma tra i più brillanti del campionato, mentre Miranda aggiunge qualità e profondità sulle fasce.

Il Parma, invece, resta fermo a 7 punti e deve fare i conti con una classifica sempre più preoccupante. Gli infortuni e l’espulsione di Ordoñez hanno compromesso una gara iniziata nel migliore dei modi, ma finita in un’altra serata amara per i gialloblù.

