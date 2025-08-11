Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma dopo un solo anno nella Capitale. Non sono bastate le parole di Gasperini a spegnere le voci di mercato: va infatti registrato l’interesse concreto di alcuni club inglesi, in particolare Leeds e West Ham. Proprio la squadra neopromossa sembra aver mosso i passi più concreti, inviando emissari a Liverpool in occasione della sfida tra l’Everton e i giallorossi.

Roma, Dovbyk verso la Premier: Massara pensa a Krstovic in caso di addio

Il Leeds valuta anche alternative

Il Leeds, però, ha anche altre opzioni per l’attacco. Una di queste è Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter e con il quale è già stato avviato un principio di trattativa. Si tratta di una pista esplorata dopo il no ricevuto da Nikola Krstovic, desideroso di lasciare il Lecce ma non convinto della destinazione.

Proprio l’attaccante montenegrino potrebbe diventare il sostituto di Dovbyk alla Roma, qualora l’ucraino decidesse di partire. “Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi”, ha dichiarato recentemente Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce.

Le cifre e gli incastri di mercato

Per far sì che le trattative vadano in porto, serve trovare l’accordo economico giusto. La Roma, che un anno fa ha pagato Dovbyk 38,5 milioni di euro di parte fissa, non intende registrare una minusvalenza in caso di cessione.

Una cifra simile alla valutazione di Krstovic, stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro da Pantaleo Corvino. Gli incastri giusti potrebbero arrivare nei prossimi giorni, con l’asse Roma-Lecce più vivo che mai.

