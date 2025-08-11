Al Hilal, dopo Inzaghi ora nel mirino anche un direttore sportivo della serie A

L’Al Hilal continua a guardare all’Europa per rinforzarsi. Dopo aver ingaggiato mister Simone Inzaghi, uno dei migliori allenatori del Vecchio Continente, e aver pescato da club di primo piano come Milan e Liverpool con Theo Hernandez e Darwin Nunez, il club saudita ora punta a un direttore sportivo d’esperienza europea.

Il presidente Fahad bin Nafel – scrive oggi Tuttosport – vuole un manager capace di portare la squadra a un ulteriore salto di qualità, non solo in campo ma anche a livello organizzativo e progettuale.

🚨BREAKING: Al-Hilal is looking to appoint a new Sporting Director and one of the names the board appreciates most is #Inter's Piero Ausilio. 🇮🇹



[via @Glongari] pic.twitter.com/JHjrzdNP86 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 9, 2025

Ausilio in cima alla lista dei sauditi

Tra i nomi più caldi c’è quello di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, il cui lavoro è stato apprezzato a livello internazionale nonostante risorse limitate.

Ausilio ha saputo unire idee vincenti e abilità nel mercato, contribuendo a due scudetti e a due finali di Champions League. Il suo ottimo rapporto con Inzaghi, con cui ha collaborato per quattro anni, rende il suo profilo particolarmente interessante.

Tuttavia, la sua priorità resta l’Inter, motivo per cui i sauditi valutano anche Rui Pedro Braz, attuale ds del Benfica, che a settembre lascerà il club portoghese.

In passato contattato anche Giuntoli

Il casting per il ruolo è appena iniziato e l’Al Hilal sta sondando dirigenti con esperienza nei top campionati europei come Premier League, Liga e Serie A.

In passato sono stati contattati anche Cristiano Giuntoli e Paul Mitchell, ma senza esito.

La società di Saudi Pro League, che ha già eliminato il Manchester City al Mondiale per Club, punta ora a consolidare la propria crescita con una struttura dirigenziale solida e ambiziosa.

Leggi anche: