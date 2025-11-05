Roma, è sempre più emergenza per Gasperini: si ferma un altro attaccante

La sconfitta contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Roma. Non solo per lo 0-1 maturato a San Siro, ma soprattutto per il rigore sbagliato da Paulo Dybala, che nel tentativo di calciarlo ha sentito tirare la coscia destra. risultato, sconfitta e l’argentino fuori per un mese circa. Un colpo duro, che rischia di pesare anche nelle prossime settimane. Anche perché il reparto offensivo è sempre più in emergenza.

Come se non bastasse, arriva un’altra brutta notizia da Trigoria. Si è infatti fermato di nuovo Leon Bailey, vittima di un nuovo infortunio muscolare. Il giamaicano, che aveva già saltato le prime sei giornate di campionato, ha accusato un dolore al bicipite femorale sinistro durante l’allenamento a due giorni dalla sfida di Europa League contro i Rangers.

Secondo quanto trapela, il giocatore si sarebbe fermato in tempo, ma sarà costretto a saltare almeno due gare: quella di coppa in Scozia e l’ultima di campionato orima della sosta contro l’Udinese. Bailey non potrà inoltre rispondere alla convocazione della sua nazionale per gli impegni di novembre.

in piena emergenza offensiva, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Glasgow. I portieri saranno Svilar, Gollini e De Marzi; in difesa spazio a Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley e Ghilardi.

A centrocampo figurano Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano e Pisilli, mentre in attacco restano a disposizione solo Dovbyk, Soulé ed El Shaarawy. Con Dybala e Bailey fuori causa, la Roma dovrà affidarsi a chi resta, e Gian Piero Gasperini dovrà trovare soluzioni valide.

Leggi anche: