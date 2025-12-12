Roma-Como: statistiche, quote aggiornate e numeri chiave

La Serie A offre ancora una volta un appuntamento ricco di interesse con il match tra Roma e Como, in programma il 15 dicembre alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La sfida chiuderà la quindicesima giornata di campionato e vedrà i giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontare i lariani guidati da Cesc Fabregas, in un contesto dove entrambe le squadre inseguono obiettivi importanti. La Roma cerca punti per accorciare le distanze dalla vetta, mentre il Como vuole confermare le proprie ambizioni europee.

Roma in cerca di continuità dopo il successo europeo

La Roma arriva a questa sfida dopo la convincente vittoria esterna sul campo del Celtic (0-3), risultato che ha permesso ai giallorossi di consolidare morale e classifica. Attualmente al quarto posto in Serie A con 27 punti, frutto di 9 vittorie e 5 sconfitte (senza pareggi), i capitolini hanno come obiettivo quello di mantenere il passo di Milan e Napoli, in testa con 31 punti. L’ultima partita in campionato ha visto la formazione di Gasperini mostrare solidità e concretezza, qualità che saranno necessarie anche contro un Como motivato. I giallorossi dovranno fare a meno dello squalificato Celik, ma possono contare su un undici titolare competitivo e su giocatori chiave come Pellegrini e Dybala.

Como: solidità, entusiasmo e un Paz in grande forma

Il Como si presenta all’Olimpico con 24 punti e un ruolino di marcia positivo: 6 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. La squadra lombarda ha attraversato una serie positiva fatta di 5 vittorie e 6 pareggi nelle ultime uscite, cedendo solo nel recente confronto con l’Inter a San Siro. Il tecnico Fabregas punta molto sul talento di Nicolas Paz, autore di 5 gol e 5 assist in 14 presenze, e sul contributo di Douvikas, chiamato a sostituire l’assenza di Morata. Nel confronto dello scorso anno all’Olimpico, la Roma si impose 2-1, ma il Como ha dimostrato di poter essere avversario ostico, soprattutto in trasferta.

Analisi comparative: forma recente e precedenti stagionali

Roma : 9 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte – quarto posto in classifica.

: 9 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte – quarto posto in classifica. Como: 6 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte – sesto posto.

Squadra Ultime 5 partite Roma L L W W L Como L W W D D

La Roma mostra una tendenza ad alternare vittorie e sconfitte, mentre il Como si distingue per una maggiore regolarità nei risultati, con diversi pareggi. I precedenti recenti vedono i giallorossi in vantaggio, ma il Como si è spesso dimostrato competitivo nei match esterni.

Quote principali e mercati disponibili: Roma favorita

I principali bookmaker concordano nel vedere la Roma favorita per la vittoria. William Hill quota il successo interno a 2.15, il pareggio a 3.10 e la vittoria esterna del Como a 3.50. Simili indicazioni arrivano da Bet365, che propone la vittoria della Roma a 2.10, il pari a 3.30 e il segno 2 a 3.60. Quanto ai mercati secondari, l’Over 2,5 è offerto a 2.15, mentre Under 2,5 scende a 1.65. Interessanti anche le quote relative al “Entrambe le squadre a segno” (1.92) e “No Goal” (1.82). Tra i risultati esatti, lo 0-1 e il 2-1 per la Roma sono tra le opzioni più gettonate, il 2-1 è quotato a 9.50.

Numeri chiave e curiosità statistiche dei protagonisti

Lorenzo Pellegrini (Roma): 2 reti in 10 presenze, 588 minuti giocati, 296 passaggi completati.

(Roma): 2 reti in 10 presenze, 588 minuti giocati, 296 passaggi completati. Paulo Dybala (Roma): 1 gol e 1 assist in 10 partite, media voto 6.66.

(Roma): 1 gol e 1 assist in 10 partite, media voto 6.66. Matías Soulé (Roma): 4 gol e 2 assist in 14 presenze, 409 passaggi effettuati, media 7.27.

(Roma): 4 gol e 2 assist in 14 presenze, 409 passaggi effettuati, media 7.27. Nicolas Paz (Como): 5 gol e 5 assist in 14 partite, 631 passaggi, 33 tiri totali, media 7.5.

Da segnalare che la Roma non ha finora mai pareggiato in campionato, mentre il Como si distingue per la sua solidità, avendo raccolto ben 6 pareggi. Gli ospiti hanno inoltre segnato spesso in trasferta, ma dovranno fare i conti con una difesa giallorossa in crescita. Resta alta l’attenzione su Paz, vero uomo-chiave del Como, e su Soulé, in grande spolvero tra i romanisti.

In sintesi, il confronto tra Roma e Como promette equilibrio e interesse, con i giallorossi dati favoriti dai bookmaker ma con i lariani determinati a confermare il loro buon momento. Le statistiche e le quote aggiornate evidenziano la presenza di diversi protagonisti in grado di incidere sull’esito finale, rendendo il match uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A.