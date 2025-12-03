Roma-Bologna: statistiche, curiosità e quote Europa League

L’attenzione degli appassionati si concentra sulla sesta e ultima giornata della fase a maxi girone di Europa League, in programma l’11 dicembre 2025. Due squadre italiane, Roma e Bologna, sono ancora pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi, ma dovranno superare sfide impegnative per consolidare o migliorare la propria posizione nel torneo europeo.

Roma e Bologna: sfide decisive nella corsa agli ottavi

La situazione in classifica per le rappresentanti italiane in Europa League resta molto incerta a una sola giornata dal termine. La Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, ha conquistato 9 punti grazie a un percorso caratterizzato da tre vittorie e due sconfitte. Attualmente i giallorossi occupano il 15° posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff ma non la qualificazione diretta agli ottavi di finale, riservata alle prime otto classificate.

Roma : 9 punti, 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte

: 9 punti, 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte Bologna: 8 punti, 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

Il Bologna segue a ruota con 8 punti, frutto di due successi, due pareggi e una sola sconfitta, attestandosi al 18° posto. Le distanze ridotte tra le due italiane e le altre formazioni confermano una classifica estremamente corta, destinata a cambiare radicalmente proprio nell’ultimo turno. Per entrambe le squadre, l’obiettivo playoff è ancora alla portata, ma il margine di errore si è assottigliato.

Forma, precedenti e rendimento nelle ultime gare

Analizzando il rendimento recente, la Roma può vantare due vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni europee. In trasferta, fuori dall’Olimpico, i giallorossi si sono imposti in entrambe le occasioni disputate, mostrando solidità anche lontano dal pubblico amico. Il prossimo avversario sarà il Celtic, squadra scozzese che in casa ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, entrambe in partite caratterizzate da grande intensità.

Roma imbattuta in trasferta nel girone

imbattuta in trasferta nel girone Celtic ancora in corsa playoff, a 7 punti

Il Bologna, invece, dovrà affrontare il Celta Vigo in Spagna. Gli iberici, decimi con 9 punti, hanno costruito gran parte delle proprie fortune tra le mura amiche, dove vantano un rendimento interno impeccabile. Per i rossoblù si tratta di una prova di maturità, in cui sarà fondamentale mantenere concentrazione e determinazione per centrare l’obiettivo playoff.

Le quote principali: favoriti e valori in lavagna

Secondo le principali piattaforme di scommesse, la Roma parte leggermente favorita nella sfida contro il Celtic. Le quote attuali vedono il successo dei giallorossi offerto a 2.15, mentre la vittoria degli scozzesi è quotata a 3.20. Il pareggio si attesta a 3.40, segno di un equilibrio comunque marcato e di una sfida dal pronostico aperto.

Evento 1 X 2 Celtic-Roma 3.20 3.40 2.15 Celta Vigo-Bologna 2.25 3.20 3.15

Più complicato il compito per il Bologna, che parte sfavorito sul campo del Celta Vigo: il segno 1 per i padroni di casa è proposto a 2.25, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno dei rossoblù a 3.15. Questi valori riflettono sia la forza degli spagnoli tra le mura amiche, sia la necessità per gli emiliani di disputare una partita attenta e di spessore.

Curiosità statistiche e trend numerici delle sfide

Tra le tendenze più interessanti emerse durante la fase a gironi, spicca l’abilità della Roma nel trovare il successo in trasferta, avendo vinto entrambe le gare giocate lontano dall’Olimpico. Al contrario, il Celtic ha alternato risultati positivi e negativi davanti al proprio pubblico, rendendo la sfida particolarmente incerta. Il Bologna, infine, si troverà ad affrontare un Celta Vigo che in casa non ha ancora perso, ulteriore conferma delle difficoltà che attendono gli uomini di Thiago Motta.

In sintesi, la sesta giornata di Europa League si preannuncia ricca di pathos e decisiva per il destino di Roma e Bologna, chiamate a confermare quanto di buono fatto finora e a superare avversari agguerriti in un contesto di grande equilibrio e incertezza numerica.