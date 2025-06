Roma, arriva un rinforzo a centrocampo: garantisce… Mc Tominay!

Matt O’Riley ha detto sì alla Roma di Gasperini, ma per approdare in Serie A dovrà avere pazienza. Il centrocampista danese, reduce da un’annata sfortunata al Brighton, ha dato il via libera al suo agente per trattare con i giallorossi. E sogna di seguire le orme del connazionale McTominay, protagonista in Italia con il Napoli.

L’avventura di O’Riley in Premier League non ha portato i frutti sperati. Un brutto infortunio a inizio stagione lo ha fermato subito, e al rientro le cose non sono migliorate. Lo stesso Matt lo ha detto senza mezze misure.

“Non sono soddisfatto del mio rientro in campo con il Brighton… Posso dare di più come numero 8“. Un messaggio chiaro al tecnico Hurzeler, il più giovane allenatore della storia del campionato inglese, che però non ha mai trovato la chiave per valorizzarlo.

L’intesa di massima tra giocatore e tecnico giallorosso è un segnale importante, ma non basta. Il ds Ghisolfi deve fare i conti con le priorità di bilancio: servono plusvalenze entro il 30 giugno, poi da luglio si aprirà il capitolo acquisti. O’Riley, come altri obiettivi (da De Cuyper a Gudmundsson), resta in lista, ma dovrà attendere.

Per il momento il danese guarda Trigoria da lontano. Sa di essere stimato da Gasperini, sa che il club lo vuole e sa anche che dovrà aspettare. Se tutto filerà liscio, a luglio si entrerà nel vivo. E questa volta, a differenza di Brighton, qualcuno saprà come fargli dare il meglio: Gasperini, da questo punto di vista, è una garanzia.

