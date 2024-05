Roland Garros, Sinner ottimista: “L’anca non mi preoccupa”

Roland Garros Sinner, “L’anca non mi preoccupa”. Così ha dichiarato un ottimista Jannik durante la conferenza stampa in preparazione al Roland Garros, la seconda prova stagionale del Grande Slam che si terrà sui campi in terra battuta di Parigi. “Ho deciso di partecipare perché è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo permette. La mia condizione non è al 100%, ma non possiamo fare miracoli”, ha affermato il numero 2 del mondo, come riportato da Supertennis.

“Negli ultimi tre giorni ho giocato alcuni punti e sono fiducioso: starò sempre meglio. Anche con la condizione attuale, so che posso giocare un buon tennis,” ha aggiunto Sinner, che non gioca dal match vinto contro Karen Khachanov negli ottavi di finale a Madrid. Nelle ultime settimane, Sinner si è sottoposto a una serie di esami e terapie presso il J Medical di Torino.