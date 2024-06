Roland Garros, Djokovic si ritira e Jannik Sinner diventa numero 1 al mondo

Jannik Sinner è il nuovo numero uno tra i tennisti al mondo, dopo il ritiro di Djokovic prima dei quarti di finale contro Ruud. Che l’italiano fosse un fuoriclasse era già chiaro da tempo, ma ora lo dice anche la classifica Atp. A sancire lo storico sorpasso è il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros, per via dell’infortunio al ginocchio dopo le due battaglie al quinto set contro Musetti e Cerundolo. Il tennista 22enne ancor prima di concludere il suo di Roland Garros ha già conquistato la certezza del primo posto nel ranking ATP, che diventerà ufficiale lunedì 10 giugno alla fine del torneo parigino.

Jannik Sinner diventa numero 1 al mondo

Djokovic si ritira dal Roland Garros e Jannik Sinner diventa il nuovo numero uno al mondo sul terreno rosso. Il serbo cede il trono all’unico rivale che è riuscito a batterlo tre volte negli ultimi quattro precedenti tornei. I suoi punti in classifica ad oggi sono 8360, mentre Sinner è già volato a quota 9125 e se dovesse vincere il Roland Garros arriverebbe a 10725 punti.

Per lo sport italiano è un momento storico: nessun tennista azzurro aveva mai conquistato la vetta del ranking. Dopo la maratona di lunedì scorso con l’argentino Cerundolo, vinta da Djokovic in 5 set, in mezzo a mille sofferenze, oggi il serbo ha annunciato il ritiro dal torneo parigino per un problema al ginocchio destro. Già nel post-gara contro Cerundolo, Nole aveva manifestato la sua sofferenza fisica e l’ipotesi, nemmeno così lontana, di un ritiro. Domani avrebbe dovuto affrontare Ruud, ma il serbo ha detto addio lasciando il posto in vetta al Sinner. (continua dopo la foto)

La scalata di Sinner

Il 19 febbraio 2024, a sei anni esatti dai suoi primi punti Atp. Jannik era il numero 3 al mondo, ed è così il primo italiano a raggiungere questa posizione dopo la vittoria a Rotterdam. In tutta la storia del tennis solo Nicola Pietrangeli era stato numero 3, nella classifica che veniva stilata a fine stagione per i top player, nel 1959 e 1960. Lo scorso primo aprile con il trionfo al Masters 1000 di Miami, Sinner è diventato il numero 2.

Oggi, 4 giugno 2024, una data che fa la storia Djokovic si ritira dal Roland Garros, al serbo serviva arrivare in finale per evitare il sorpasso, e Sinner è numero 1 al mondo a prescindere. Il 10 giugno la classifica Atp sancirà il nuovo ranking. In sei anni il giovane Jannik è diventato quello che il tennis italiano ha sempre ambito e sognato.