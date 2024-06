Roland Garros, Sinner batte Kotov e vola agli ottavi. L’Open di Francia di tennis, noto come Roland Garros, è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, tenendosi da metà maggio all’inizio di giugno a Parigi in Francia. Si svolge nello Stade Roland Garros, impianto intitolato all’omonimo aviatore dell’aeronautica francese nella prima guerra mondiale; la superficie di gioco è la terra rossa: è il solo torneo del Grande Slam che si svolge su questa superficie dopo l’abbandono della Terra verde (Har-Tru) dallo US Open del 1978. Non smette di stupire e incantare, anche sotto l’ombra della Torre Eiffel, Jannik che schianta la resistenza del moscovita Pavel Kotov in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo parigino. (Continua a leggere dopo le foto)

Vittoria con un triplice 6-4 per Jannik Sinner contro il russo Pavel Kotov, un successo sulla carta agevole ma che ha comunque rappresentato una certa dose di difficoltà per l’italiano: “Il tempo oggi era diverso rispetto agli altri giorni. Faceva molto freddo, e le palle e il campo erano molto pesanti” ha spiegato in conferenza stampa. Sulla possibilità di diventare n.1 se Musetti questa sera 1° Giugno 2024 battesse Djokovic, ha detto: “Non l’ho visto spesso di persona in questo torneo anche perché spesso quando io sono qui a giocare lui si allena e viceversa, quindi è difficile vederlo. Gli manderò un in bocca al lupo. Più che altro speriamo in una bella partita. A me che piace vedere il tennis, spero sia un bel match, poi quello che succede succede. Io sono tranquillo e non sto pensando onestamente al n.1 o al n.2. Sono qua solo per conoscere meglio me stesso e a che livello posso giocare sulla terra battuta, e ancora più importante, tornare al 100%”. Agli ottavi di finale, Sinner attende il francese Corentin Moutet, in una sfida che mette in palio l’accesso ai quarti, suo miglior risultato sulla terra rossa del Roland Garros.