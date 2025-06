Home | Roland Garros, Alcaraz trionfa in una finale epica: Sinner cede dopo oltre 5 ore e mezza di battaglia

Un pomeriggio e una serata indimenticabili, nel segno del tennis d’élite. Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros 2025 battendo Jannik Sinner al termine di una delle finali più lunghe e spettacolari mai giocate sul Philippe-Chatrier. Il punteggio finale – 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 7-6 – dice tutto: cinque set, cinque ore e mezza di tennis totale, emozioni a non finire, match point annullati e colpi impossibili.

Partenza sprint di Sinner, Alcaraz sotto pressione

La partita si era messa bene per l’azzurro, che ha dominato per larghi tratti i primi due set. Sinner ha mostrato grande solidità, sia al servizio che in risposta, e nel primo parziale ha imposto il suo ritmo. Nel secondo set, più equilibrato, ha avuto il merito di restare mentalmente solido, portandolo a casa al tie-break. Alcaraz, spesso falloso e nervoso, sembrava incanalato verso la sconfitta.

Alcaraz cambia passo, la finale si riapre

Ma proprio nel momento in cui sembrava sul punto di crollare, il fenomeno murciano ha cambiato volto al match. Il terzo set lo ha visto protagonista con un tennis più aggressivo e fluido, mentre Sinner ha iniziato ad accusare un calo fisico. Il quarto set è stato il più drammatico: l’azzurro ha avuto tre match point per chiudere la contesa, ma Alcaraz li ha cancellati con colpi da campione e ha portato il set al tie-break, dove ha dominato.

L’ultimo set, un capolavoro di tensione

Il quinto set ha regalato ancora emozioni. Break e controbreak, vincenti mozzafiato, gesti di sportività. Entrambi hanno lottato con tutto ciò che avevano, ma alla distanza è stato Alcaraz a trovare più energia. Il tie-break decisivo si è trasformato in un monologo dello spagnolo, che ha chiuso 10-3, crollando poi sull’erba rossa del Chatrier in lacrime.

PARIS, FRANCE – JUNE 08: Carlos Alcaraz of Spain greets Jannik Sinner of Italy after his victory in the Men’s Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 French Open at Roland Garros on June 08, 2025 in Paris, France. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Sinner esce sconfitto, ma tra gli applausi

Jannik Sinner ha perso, ma esce a testa alta. Il numero uno del mondo ha giocato un torneo straordinario, ha portato Alcaraz al limite e ha confermato di essere ormai uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. I rimpianti non mancano, ma anche la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

Carlos Alcaraz, il nuovo re di Parigi

Con questa vittoria, Carlos Alcaraz si prende il suo secondo titolo a Parigi e rafforza ulteriormente il suo palmarès Slam. Il Roland Garros 2025 ha incoronato un campione che non ha mai mollato, che ha saputo soffrire, ribaltare l’inerzia e brillare quando tutto sembrava perduto.

Una partita che resterà negli annali. Due fuoriclasse in campo, uno spettacolo degno della storia del tennis. E una rivalità che promette di scrivere ancora molte pagine leggendarie.

