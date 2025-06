Sinner può incassare una fortuna oggi: quanto vale la vittoria al Roland Garros

La data di oggi, domenica 8 giugno 2025, segna un momento cruciale per il tennis mondiale. Sul prestigioso Court Philippe Chatrier, si svolge la tanto attesa finale maschile del Roland Garros, che vede opposti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questo incontro promette un livello di spettacolo altissimo, dato che si tratta della sfida tra i due migliori giocatori del mondo attualmente, rispettivamente al primo e secondo posto del ranking ATP. Sinner ha dimostrato un dominio incontrastato, facendo fuori Novak Djokovic nei quarti senza perdere un set, mentre Alcaraz, il campione in carica, è giunto alla finale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti.

La partita non è solo una questione di prestigio sportivo, ma anche di notevole importanza economica. In palio c’è un montepremi sostanzioso che può cambiare le sorti finanziarie dei partecipanti. Esploriamo dunque le cifre e gli scenari che attendono i protagonisti di questa finale epica.

Un torneo di opportunità economiche senza precedenti

Il prestigioso Slam di Parigi ha fissato un montepremi complessivo di €56.352.000, registrando un incremento significativo rispetto all’edizione precedente. Sia Sinner che Alcaraz, avendo raggiunto la finale, hanno già garantito un incasso minimo di €1.275.000 ciascuno. Tuttavia, il vincitore porterà a casa un assegno raddoppiato, pari a €2.550.000.

Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche un simbolo di prestigio nel panorama tennistico mondiale. La differenza tra il vincitore e il finalista diventa un punto cruciale, considerando che entrambi hanno già assicurato una somma considerevole semplicemente raggiungendo l’atto conclusivo del torneo.

Il percorso di Sinner verso il successo

Per Jannik Sinner, un trionfo a Parigi significherebbe non solo consolidare la sua posizione di leader mondiale, ma anche aggiungere un trofeo prestigioso al suo già ricco palmarès. Dall’inizio del torneo fino alla finale, Sinner ha accumulato premi significativi, arrivando a garantire un introito di €1.275.000 finora.

Primo turno: €78.000 Secondo turno: €117.000 Terzo turno: €168.000 Ottavi di finale: €265.000 Quarti di finale: €440.000 Semifinali: €690.000 Finalista: €1.275.000 Vincitore: €2.550.000

Con la vittoria, Sinner vedrebbe il suo premio finale salire a €2.550.000, aggiungendo un ulteriore €1.275.000 al suo bottino. Questo rende il match non solo un confronto per la gloria, ma anche un’opportunità finanziaria di notevole rilevanza.

In questa edizione del Roland Garros, i premi sono distribuiti equamente tra i tabelloni maschili e femminili, con incrementi significativi in tutte le fasi del torneo. Oltre al montepremi, il vincitore riceverà anche 2000 punti ATP, un aspetto cruciale per mantenere o migliorare la propria posizione nel ranking mondiale. Per Sinner, questo si traduce in un ulteriore consolidamento della sua leadership, mentre per Alcaraz significa mantenersi competitivo ai vertici del tennis internazionale.

