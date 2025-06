Sinner e Alcaraz, chi è il favorito per la finale: le previsioni degli esperti

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz non è solo una finale, è la finale. Una sfida che segna la sfida di un’epoca, proprio come lo furono quelle fra Djokovic, Federer e Nadal per la generazione precedente. Domenica, sul leggendario Philippe Chatrier del Roland Garros, i due talenti più attesi del tennis mondiale si giocano molto più di un trofeo: è in palio la supremazia della nuova era.

Per la prima volta in carriera, i due rivali si affrontano in una finale di uno Slam, e Parigi fa da cornice a un evento che mancava dal 2019: allora furono Nadal e Djokovic, prime due teste di serie, a contendersi il titolo. Stavolta tocca al numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e al numero 3, Carlos Alcaraz. La posta in palio è altissima, e i quotisti di Sisal lo confermano: le quote sono in perfetto equilibrio, con entrambi i finalisti dati a 1,90.

Alcaraz conduce 7-4 nei precedenti, forte anche di una striscia aperta di 4 vittorie consecutive contro l’azzurro. Sinner però è arrivato in finale senza perdere nemmeno un set, dimostrando una solidità che fa ben sperare i tifosi italiani. Per lui, una vittoria significherebbe non solo rompere il digiuno azzurro a Parigi – Adriano Panatta resta l’ultimo italiano a trionfare, nel 1976 – ma anche restare in corsa per uno degli obiettivi più mitici del tennis: il Grande Slam.

Sinner e Alcaraz, per i bookmakers è equilibrio assoluto

Impresa titanica, riuscita solo a Rod Laver nel 1969 tra gli uomini. Ma Sinner ha già messo in bacheca l’Australian Open, e Parigi potrebbe essere il secondo passo verso l’impresa impossibile. Gli esperti di Sisal scommettono su una battaglia serrata: un risultato di 3-2 per Alcaraz è dato a 5,75, mentre un 3-2 per Sinner paga 6 volte la posta. Equilibrio assoluto anche nel primo set, con entrambi quotati 1,85 per aggiudicarselo.

Interessante anche la quota sul numero di tie-break: l’ipotesi di almeno due nel corso della finale è offerta a 3,75. Non un’ipotesi peregrina, visto che nelle 11 sfide precedenti tra i due, 9 hanno superato il 6 pari in almeno un set.

