Home | Sinner in finale al Roland Garros: battuto Djokovic in tre set

Jannik Sinner ha conquistato la sua prima finale al Roland Garros superando Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6(3). Una partita di grande intensità e qualità, in cui l’azzurro ha dimostrato una solidità mentale superiore, annullando tre set point nel terzo parziale e chiudendo in bellezza al tie-break.

Il primo set si è deciso nel settimo game, quando Sinner ha piazzato l’unico break del parziale. Nel secondo set, dopo una lunga fase di equilibrio, l’altoatesino ha strappato il servizio a Djokovic sul 6-5, chiudendo sul 7-5. Il terzo set è stato il più combattuto: Djokovic ha avuto tre occasioni per allungare il match, ma Sinner è stato implacabile nel cancellarle e poi dominare il tie-break.

Una vittoria che fa la storia

Con questo successo, Sinner è il primo italiano nell’era Open a raggiungere la finale del Roland Garros, e il primo in assoluto dai tempi di Adriano Panatta, vincitore nel 1976. Ma c’è di più: Sinner ha vinto tutti i match del torneo senza perdere neanche un set, e ha battuto Djokovic per la quarta volta consecutiva.

Il trionfo su Nole rafforza anche la sua posizione in cima al ranking ATP, confermando un 2025 straordinario per il tennista italiano.

PARIS, FRANCE – JUNE 06: Jannik Sinner of Italy celebrates match point during his semi-final match against Novak Djokovic of Serbia at Roland Garros on June 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Ora la finale: Sinner contro Alcaraz

In finale, Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che ha raggiunto l’atto conclusivo del torneo dopo il ritiro di Lorenzo Musetti in semifinale. Sarà la prima finale Slam tra i due giovani campioni, pronti a inaugurare una rivalità che potrebbe segnare il tennis del futuro.

Alcaraz parte con l’esperienza di un titolo già vinto al Roland Garros, ma Sinner è in forma strepitosa e ha mostrato nervi saldi anche nei momenti più delicati. Appuntamento alla finale, per scrivere un nuovo capitolo della storia del tennis italiano.